Мамаев сыграет в футбол по тюремным правилам

Все действо будет проходить в рамках "прогулки" заключенных СИЗО – единственной активности, которая доступна для них на территории следственного изолятора на свежем воздухе.

Стали известны правила, по которым в СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч с участием игрока "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

14 февраля, в "День всех влюбленных" состоится самый необычный футбольный матч в истории России. Игра пройдет на территории следственного изолятора "Бутырка" в Москве. Главным участником встречи станет полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который ждет суда и обвиняется в нанесении телесных повреждений сразу в двух случаях и в хулиганстве.

Новость о предстоящем матче уже вызвала бурную реакцию в соцсетях, где немедленно вспомнили английский фильм 2001 года "Костолом", по сюжету которого персонаж бывшего игрока "Уимблдона" Винни Джонса после пьяного дебоша попадает в тюрьму и там участвует в матче команд заключенных и надзирателей.

В реальности все оказалось не как в кино. Стали известны эксклюзивные подробности формата, в котором пройдет поединок.

Игра состоится на поле размером 15 на 30 метров, что примерно приближено к условиям игры в мини-футбол. В командах будет по шесть игроков – по пять полевых футболиста и по одному вратарю. Команды проведут на поле два тайма по 20 минут.

Павел Мамаев сможет играть только со своими сокамерниками и только против своих сокамерников. Пересекаться с заключенными других камер Павлу Мамаеву просто запрещено. При всем желании он не смог бы сыграть с Кокориным ни в одной команде, ни против своего друга.

Никакого матча с надзирателями по мотивам известного фильма "Костолом" с участием Винни Джонса тоже не состоится, хотя раньше о такой возможности говорили в самой Федеральной службе исполнения наказаний. Обвиняемые будут играть с обвиняемыми. играть будет не только камера Мамаева. Возможность погонят мяч на свежем воздухе получат и другие заключенные.

Все это действо будет проходить в рамках "прогулки" заключенных СИЗО – единственной активности, которая доступна для них на территории следственного изолятора на свежем воздухе.

Поиграть в футбол мог бы и другой футболист, который проходит по тем же делам, что и Мамаев – его друг Александр Кокорин. Однако адвокаты футболиста советовали тому воздержаться от этой акции. видимо, все дело в травме колена, которую Александр получил год назад, и благодаря которой защита хочет вытащить игрока из СИЗО хотя бы под домашний арест.

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