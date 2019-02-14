Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мамаев сыграет в футбол по тюремным правилам

Все действо будет проходить в рамках "прогулки" заключенных СИЗО – единственной активности, которая доступна для них на территории следственного изолятора на свежем воздухе.

Фото : flipboard.com14 февраля 2019, 00:38

Стали известны правила, по которым в СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч с участием игрока "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

14 февраля, в "День всех влюбленных" состоится самый необычный футбольный матч в истории России. Игра пройдет на территории следственного изолятора "Бутырка" в Москве. Главным участником встречи станет полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который ждет суда и обвиняется в нанесении телесных повреждений сразу в двух случаях и в хулиганстве.

Новость о предстоящем матче уже вызвала бурную реакцию в соцсетях, где немедленно вспомнили английский фильм 2001 года "Костолом", по сюжету которого персонаж бывшего игрока "Уимблдона" Винни Джонса после пьяного дебоша попадает в тюрьму и там участвует в матче команд заключенных и надзирателей.

В реальности все оказалось не как в кино. Стали известны эксклюзивные подробности формата, в котором пройдет поединок.

Игра состоится на поле размером 15 на 30 метров, что примерно приближено к условиям игры в мини-футбол. В командах будет по шесть игроков – по пять полевых футболиста и по одному вратарю. Команды проведут на поле два тайма по 20 минут.

Павел Мамаев сможет играть только со своими сокамерниками и только против своих сокамерников. Пересекаться с заключенными других камер Павлу Мамаеву просто запрещено. При всем желании он не смог бы сыграть с Кокориным ни в одной команде, ни против своего друга.

Никакого матча с надзирателями по мотивам известного фильма "Костолом" с участием Винни Джонса тоже не состоится, хотя раньше о такой возможности говорили в самой Федеральной службе исполнения наказаний. Обвиняемые будут играть с обвиняемыми. играть будет не только камера Мамаева. Возможность погонят мяч на свежем воздухе получат и другие заключенные.

Все это действо будет проходить в рамках "прогулки" заключенных СИЗО – единственной активности, которая доступна для них на территории следственного изолятора на свежем воздухе.

Поиграть в футбол мог бы и другой футболист, который проходит по тем же делам, что и Мамаев – его друг Александр Кокорин. Однако адвокаты футболиста советовали тому воздержаться от этой акции. видимо, все дело в травме колена, которую Александр получил год назад, и благодаря которой защита хочет вытащить игрока из СИЗО хотя бы под домашний арест.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты