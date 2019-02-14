Казахстанка Данэлия Тулешова прокомментировала выступление на The world’s best

Юная певица выступила на американском всемирном телешоу талантов.

Восхищение талантом Данэлии Тулешовой выразили судьи американского телешоу талантов The world’s best на канале CBS, передает Zakon.kz.

Завершился финальный эпизод проб (первый этап) The world’s best. На этот раз выступали дети и юноши, в том числе казахстанская певица, первая в истории нашей страны участница Детского Евровидения-2018 от Казахстана Данэлия Тулешова.

Казахстанка исполнила песню Андры Дэй "Rise up". В подписи к видео ее выступления указано, что она "ослепила", восхитила своим талантом судей. К слову, эту песню Данэлия пела на конкурсе "Голос. Дiти" в Украине.

"На данном шоу выбор песни зависит не только от нас, но и от продюсеров. Мы предоставляли им список песен, которые я могу спеть, и они уже выбирали из него песню, которая будет подходить под мой тембр, голос, и по их мнению, эта песня наиболее полно показывает мои вокальные данные", - рассказала Данэлия Тулешова.

Дрю Бэрримор плакала во время выступления и после выступления сказала, что 12-летняя Данэлия тронула ее до слез, ей очень понравилась, она назвала ее вокальным чудом.

Ру Пол заявил, что это было феноменально. Фэйт Хилл отметила, что у нее мурашки по коже бежали во время выступления Данэлии, поблагодарила ее за прекрасную улыбку и участие в шоу.

Известно, что международное жюри казахстанке дали свои голоса 49 и 50. По некоторой информации, по сумме голосов американского и международного жюри у Данэлии 96 баллов из 100.

В одном выпуске с Данэлией выступили самые талантливые дети со всего мира, в том числе девочка из Японии, играющая на скрипке несмотря на то, что у нее протез вместо правой руки, юные мастера пантомимы пластичные Emotional line из Южной Кореи, аменриканская девчачья группа Lilac band, играющая тяжелый рок получше многих взрослых, бразильские акробаты и другие.

Сейчас Данэлия находится в США в качестве специального гостя промокампании The World’s Best, в ближайшие дни певица посетила популярные телешоу на телеканалах NBC, Warner Bros.Television и Disney.

Об участии в шоу, соперниках и встрече с Димашем Данэлия рассказала перед эфиром отборочного тура.

"На этот проект меня пригласили продюсеры, которые посмотрели видео с моих выступлений и, скорее всего, им показалось, что я подхожу под их формат. А формат таков, что со всего мира они приглашают самых лучших исполнителей, тацоров, спортсменов, фокусников. И мне очень приятно, что меня на этом шоу называют вокальным чудом ("The Vocal Wonder"),я постараюсь оправдать это звание. На самом деле, каждый мой проект отличается от предыдущего, и The world’s best – это совершенно другой формат, который придумал телеканал CBS, и другой уровень, другой масштаб, потому что со всего мира собраны лучшие из лучших, и это очень круто", - рассказала Данэлия Тулешова.

По ее словам, участникам запрещали делиться информацией о подробностях шоу раньше времени, участники не могли видеть друг друга.

"И сейчас, когда смотрю шоу, просто удивляюсь, какие крутые вещи вытворяют люди, с которыми мы виделись в гримерках, коридорах, я поняла, что очень сильная конкуренция и я удивлена тем, что делают эти люди. Ближе к концу шоу с удивлением узнала, что Димаш также принимает участие в этом проекте, так как по условиям контракта нам нельзя было делиться информацией и общаться, ни он не знал, что я участвую в проекте, ни я. Когда мы встретились, испытывали примерно одинаковые эмоции, в то же время были рады друг другу и были немножко расстроены, что нам придется соревноваться.", - пояснила Данэлия Тулешова.

Когда казахстанка приехала в США, познакомилась с очень многими профессионалами, замечательными людьми. Музыкальным продюсером Тулешовой на шоу был директор популярной исполнительницы Pink Мигель Гендельман.

"Я благодарна ему за все советы, что он мне дал. Американская публика и американский вкус немного отличается от того, к чему мы привыкли, и я очень благодарна ему за советы", - сказала Тулешова.

Неделю назад на первом этапе выступил другой казахстанский талант Димаш Кудайберген. Он получил от судей 98 баллов из 100 возможных (50 баллов от американских судей и 48 от международного жюри, в составе которого казахстанка, кинопродюсер Гаухар Нуртас) , а также стал лидером голосования фанатов в Твиттере.

Альберт Ахметов

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