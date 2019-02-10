Рождение и смерть: итоги первой культурной недели февраля

Самые яркие события культурные события 2-8 февраля.

Второе "рождение" таланта Димаша Кудайбергена, смерть Децла и Сергея Юрского. Этими и не только событиями в мире культуры запомнилась первая неделя февраля 2019 года, передает Zakon.kz.

Начало февраля стало богатым на громкие события в мире культуры. Наиболее ярким событием в нашей культуре стало выступление талантливейшего казахстанского певца Димаша Кудайбергена The World’s best– долгожданный выпуск с его участием вышел в эфире CBS вечером в среду по американскому времени.

Димаш Кудайберген получил от судей 98 баллов из 100 возможных (50 баллов от американских судей и 48 от международного жюри, в составе которого казахстанка, кинопродюсер Гаухар Нуртас) , а также стал лидером голосования фанатов в Твиттере.

"Это было восхитительно, от вашего выступления у меня на глазах навернулись слезы. Я не знаю, про что вы пели, но я все почувствовала", - восхитилась один из членов жюри певица Фэйт Хилл после выступления Димаша.

Другие американские члены также были в восторге.

"Если бы я закрыла глаза, то я бы предположила, что эту песни поют восемь-десять человек. Я не знаю, как это все могло уместиться в одном человеке", - отметила актриса Дрю Бэрримор.

Актер Ру Пол отметил, что выступление Димаша – сочетание мастерства и природного таланта.

"Ты причина, почему было создано шоу The World's Best", - сказал судья проекта

Таким образом, талант Димаша заново открыло еще больше поклонников, он "родился" для американской публики. В ближайших выпусках The world’s best появится юная казахстанка Данэлия Тулешова.

Димаш также на минувшей неделе объявил о дополнительном сольном концерте в Кремле.

Наиболее печальным событием стала кончина российского рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Перед смертью у Кирилла Толмацкого начали болеть кисти рук, потом начался припадок, Об этом сообщил Telegram канал Mash, Артисту пытались помочь около получаса. На канале Децла (Кирилла Толмацкого) в YouTube появилось новое видео на трек из его альбома μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация),

Еще одной трагической новостью для мира культуры стала госпитализация актрисы советского фильма "Чародеи" Александры Яковлевой. Как стало известно, у 61-летней Яковлевой случился судорожный припадок, когда она отдыхала в своей квартире в Санкт-Петербурге.

На 84-м году жизни скончался Сергей Юрский. Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, в Театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как "Республика ШкИД", "Золотой теленок", "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой" и "Любовь и голуби".

В мире кино полным ходом идет подготовка к церемонии вручения "Оскара". В этом году она будет неожиданной. Как стало известно, 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" в 2019 году пройдет без ведущего, информацию подтвердила Reuters Керри Берк, президент ABC Entertainment (компания будет вести трансляцию церемонии), В последний раз премию "Оскар" вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет. Церемония вручения "Оскара" состоится 24 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Казахстанские кинематографисты, к сожалению, в церемонии вручения "Оскара" участие не примут– претендент на награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" фильм "Айка" не вошел в шорт-лист кандидатов. Зато наши деятели кино активно снимают собственные фильмы. Один из самых ярких представителей современного казахстанского кино режиссер Адильхан Ержанов, известный в мире фестивального кино, снимает фильм об ММА. О том, как идет работа, мы также рассказали в нашем фоторепортаже.

Мультсериал "Симпсоны", авторы которого в свое время предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США, продлили на два сезона. Британская киноакадемия, в свое время, внесла в черный список режиссера "Богемской рапсодии" из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

К слову, скоро The Beatles обзаведется фильмом о собственном творчестве. Это будет документальный жанр. Режиссер кинотрилогии "Властелина колец" Питер Джексон объявил 30 января о том, что работает над созданием нового документального фильма о группе The Beatles.

Казахстанский экономист, живущий во Франции, Берлин Иришев раскрыл все детали установления казахских корней музы законодателя мод кутюрье Кристиана Диора Аллы Ильчун, а современные казахстанские красавицы готовятся к участию на всемирном конкурсе Miss Heritage International-2019.

Надеемся, что никто не повторит судьбу известной испанской супермодели 80-х Настасьи Урбано, живущей теперь за чертой бедности.

Какие события ждут всех на следующей неделе, обязательно расскажет Zakon.kz.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!