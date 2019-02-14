Глава "Сбербанка" Казахстана рассказал, как БВУ будут выглядеть в будущем

"Сбербанк" стал вторым по размеру активов в Казахстане. Как теперь будет развиваться финансовый институт.

Председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Александр Камалов рассказал, каким образом финансовый институт смог добиться одних из лучших показателей в стране, озвучил несколько новых направлений, которые ждут вкладчиков в 2019 году, а также поделился своим видением развития БВУ в будущем.

Как пояснил глава Сбербанка, хорошие показатели 2018 года – результат политики клиентоориентированности.

"В 2018 году мы выбрали "клиентский путь". Мы видим развитие в том, чтобы клиент получал полный спектр банковских услуг и совершал операции в режиме онлайн. Для этого используется обратная связь из социальных сетей, берется информация из чат-бота в нашем онлайн-банке, используются прочие сервисы, а также проводится мониторинг личных обращений клиентов", - пояснил Александр Камалов.

Развивая Digital-услуги, "Сбербанк" вскоре предоставит своим клиентам новые онлайн-продукты и сервисы, а также планирует открытие дополнительных отделений банка в различных регионах страны. Например, в 2019 году для удобства клиентов будет существенно расширен контакт-центр, задачей которого будет своевременное решение проблемных обращений клиентов.

"Сейчас происходит развитие филиальной сети по трем направлениям: открытие новых точек продаж (около 20 появятся в ближайшие три года), второе – новые форматы точек, в которых намечается размещение специального оборудования, позволяющего изготавливать карты за несколько минут, тем самым экономя время клиента. Третье направление – это инвестиции в новые технологии и программы, оптимизирующих время обслуживания клиентов. Мы поэтапно будем внедрять современные сервисы для более быстрого получения продуктов банка", - добавил Камалов.

Как отметил спикер, "Сбербанк" ориентирован на долгосрочную стратегию. Ведя диверсифицированный бизнес, банк на сегодняшний день предоставляет весь спектр возможных услуг как корпоративным, так и розничным клиентам. Также в рамках долгосрочной стратегии банк все больше инвестирует средств в казахстанскую экономику, при этом ведя политику, направленную на грамотное управление рисками.

Как выяснилось, политика "Сбербанка" также ориентируется на возможные потрясения финансовой системы. Александр Камалов озвучил свое видение того, как будут развиваться БВУ в ближайшее время.

"Банковская система будет развиваться в двух направлениях. Первое – банки должны консолидироваться, чтобы отвечать всем современным требованиям. Сегодня этот процесс происходит на рынках Казахстана, России, Турции и Германии. Нужен капитал и инвестиции для развития современных технологий. Второй – переход банков на платформенную экосистему. Тут перед банками также два выбора: либо переходить на платформенную экосистему, либо оставаться абсолютно нишевым игроком – узкоспециализированным и узкоформатным", - ответил спикер на вопросы журналистов.

По итогам 2018 года "Сбербанк" занял второе место по размеру активов в рэнкинге БВУ Казахстана. Сегодня активы банка увеличились на 8,3%, составив 1,89 трлн. тенге. Размер собственных средств достиг 174,4 млрд. тенге, чистая прибыль составила 43,7 млрд. тенге. Количество совокупных инвестиций в экономику Казахстана за время работы дочернего банка достигла 8,5 млрд. долларов. Сегодня ДБ АО "Сбербанк" имеет 91 подразделение, 17 из которых являются филиалами.

Подводя итог пресс-конференции, глава дочернего банка рассказал, что несколько новых проектов в 2019 году ждут не только корпоративных, но и розничных клиентов, которые получат новую площадку для электронной торговли.

"Наша группа уже развивается как экосистема, в рамках которой есть торговые площадки, платформа по проведению трансграничных платежей или, например, оформлению ипотеки онлайн. "Сбербанк" активно двигается в этом направлении. Есть несколько продуктов, которые будут поэтапно внедряться для корпоративных клиентов, для розничных – это создание площадки по e-commerce. Первые результаты этой работы мы планируем увидеть уже к концу 2019 года", - подвел итог Александр Камалов.

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