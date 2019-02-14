Казахстанские знаменитости удивлены уменьшением числа подписчиков в Instagram

Проблема с популярной соцсетью наблюдается во всем мире.

Сбой в Instagram, из-за которого пользователи лишились большого числа подписчиков, затронул казахстанцев, передает Zakon.kz.

Казахстанские вайнеры пожаловались, что у них пропали подписчики. Биржан Ашим с удивлением обнаружил, что у него вместо 747 тыс. подписчиков одним прекрасным утром стало 717 тысяч, хотя он не занимался "накруткой", то есть искусственным увеличением числа подписчиков.

Популярные вайнеры Yuframe обнаружили вместо 3460 тыс. подписчиков 3380 тысяч, Zheka вместо 1600 тыс. подписчиков получил 150 тыс., у Айнур Нурсеит вместо 441 тыс. стало 434 тыс. подписчиков. Другие казахстанцы потеряли около 20 тыс. подписчиков.

Другие казахстанские пользователи потеряли меньше, от 300 до тысячи подписчиков.

В мире эта проблема также наблюдается. С ней столкнулись и простые пользователи, и мировые звезды. Например, у певицы Арианы Гранде пропало вообще 3 миллиона.

К тому же, разным пользователям показывают разное количество подписчиков. Причины такого магического исчезновения разные, по некоторым данным, соцсеть делает чистку. Впрочем, сам Instagram вскоре прокомментировал ситуацию.

"Нам известно о проблеме, которая вызывает изменение числа подписчиков аккаунта для некоторых людей прямо сейчас. Мы работаем, чтобы решить эту проблему как можно быстрее. Мы ожидаем, что эта проблема будет решена к 9:00 по тихоокеанскому времени завтра. Мы понимаем, что это расстраивает, и наша команда усердно работает, чтобы вернуть вещи в нормальное русло", - сообщили в официальном Твиттере социальной сети Instagram 14 февраля по казахстанскому времени.

К слову, постепенно число подписчиков восстанавливается, уже сейчас цифры становятся близки к прежним значениям.

Альберт Ахметов

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