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Назначен вице-министр культуры и спорта РК

Им стал Елдос Рамазанов.

Фото : primeminister.kz14 февраля 2019, 10:38

Постановлением Правительства Республики Казахстан Елдос Рамазанов назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Елдос Рамазанов родился в 1971 году в Караганде. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году. В разные годы работал в коммерческом секторе, национальных компаниях.

В 2004–2006 гг. занимал должность заместителя директора Департамента экономики и финансов — руководителя аппарата Министерства культуры, информации и спорта РК.

С февраля 2018 года работал в ОЮЛ "Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта" советником председателя, генеральным директором. В июне 2018 года назначен заместителем генерального секретаря ОО "Национальный Олимпийский комитет".

С октября 2018 года — вице-президент РОО "Федерация дзюдо".


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