Председателя Союза фермеров Казахстана подозревают в изнасиловании

Задержание произошло вечером в офисе во время рабочего совещания.

В понедельник, 11 февраля, сотрудники полиции Астаны задержали председателя Республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" Даринова Ауезхана задержали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РОО "Союз фермеров Казахстана".

Задержание произошло вечером в офисе во время рабочего совещания.

Официально, Даринову Ауезхану Камешевичу предъявлены обвинения в изнасиловании.

Как отметили в союзе, для всех членов объединения такое задержание стало неожиданным и повергло в шок.

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