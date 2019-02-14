Председателя Союза фермеров Казахстана подозревают в изнасиловании
Задержание произошло вечером в офисе во время рабочего совещания.
Фото : pxhere.com14 февраля 2019, 10:41
В понедельник, 11 февраля, сотрудники полиции Астаны задержали председателя Республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" Даринова Ауезхана задержали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РОО "Союз фермеров Казахстана".
Задержание произошло вечером в офисе во время рабочего совещания.
Официально, Даринову Ауезхану Камешевичу предъявлены обвинения в изнасиловании.
Как отметили в союзе, для всех членов объединения такое задержание стало неожиданным и повергло в шок.
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