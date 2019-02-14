50 молодым актюбинцам вручили ключи от квартир

Дома, в которых будут проживать представители рабочей молодежи, построены в рамках программы "Нурлы жер".

В Год молодежи в Актобе стартовала уникальная жилищная программа, благодаря которой у молодых работников бюджетной сферы появилась возможность приобрести свое первое жилье, передает пресс-служба акима Актюбинской области

В четверг, 14 февраля, аким области Бердыбек Сапарбаев вручил ключи от новых квартир первым 50 новоселам. В их числе молодежь из социально-уязвимых слоев населения, многодетных семей, дети-сироты и другие.

Глава региона отметил, что в 2018 году в рамках реализации государственной молодежной политики в Актобе было проведено около 2000 мероприятий с участием 170 тысяч представителей подрастающего поколения.

Так, в Актобе прошел первый региональный форум "Jas barys", в котором приняли участие волонтеры, студенты, молодые предприниматели, рабочая молодежь, при поддержке Всемирного банка реализован проект "Zhas Project", в рамках которого представители молодежи получили до 1 миллиона тенге на реализацию 163 проектов.

"В Год молодежи в нашем регионе будет трудоустроено более 22 тысяч молодых людей, количество участников "Жасыл ел" увеличится до 6 тысяч, на реализацию молодежных проектов будет выделено 40 млн. тенге, а 500 ребят смогут получить государственную поддержку в виде льготных кредитов и грантов на открытие своего дела. Обеспечение жильем - важная часть социальной политики нашего государства. В рамках поручения Елбасы по обеспечению молодежи жильем, мы запустили уникальную жилищную программу, благодаря которой жилплощадью будут обеспечены сотни молодых актюбинцев", - сказал Бердыбек Сапарбаев.

"Я очень рада, что у меня теперь есть собственное жилье. Это отличная возможность для молодежи приобрести квартиру без накоплений. Мы благодарны за такой подарок", - выразила слова признательности журналист областной газеты "Ақтобе" Акерке Сатыбалдина.

"Не секрет, что из-за отсутствия первоначального взноса не все молодые семьи могут решить свой квартирный вопрос. Но сегодня наша мечта сбылась. Мы очень рады, что Актюбинская область, первой в Казахстане запустила такую программу, благодаря которой сотни моих ровесников могут приобрести жилье по доступным ценам. Спасибо за такую заботу о нас!", - поделился своей радостью специалист АРГУ им. К. Жубанова Берик Мустафин.

Дома, в которых будут проживать представители рабочей молодежи, построены в рамках программы "Нурлы жер". Однокомнатные квартиры площадью 45-55 кв.м. расположены в микрорайоне "Нур Актобе". Первоначальный взнос за жилплощадь в среднем составляет 350 тыс. тенге, а ежемесячный платеж - 35 тысяч тенге. Стоимость 1 квадратного метра за жилье в чистовой отделке от 100 до 120 тысяч тенге.

Отметим, на данный момент принято более двух тысяч заявок для участия в данной программе.

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