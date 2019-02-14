Мужчина погиб в шахте лифта в Алматы
В настоящее время досудебное расследование по факту проводит следственный отдел Управления полиции Алатауского района.
В одной из многоэтажек Алматы мужчина разбился насмерть в шахте лифта, передает Zakon.kz.
Видео с событиями, предшествовавшими трагедии, распространяют в соцсетях. На записи видно, как мужчина нажал кнопку вызова лифта, прождав безуспешно какое-то время, он стал пытаться открыть створку лифта. На этом видео обрывается.
Как стало известно, лифт стоял на шестом этаже, а погибший вызывал его с пятого этажа, но в итоге попросту шагнул в пустое пространство.
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В городе Алматы, в мкрне Алгабас, человек умер упав в шахту лифта, в это время лифт работал, просто человек не захотел пешком спускасться, и открыл самостоятельно дверь в шахту, пожалуйста будьте осторожны, какая бы не была ситуация, лучше остерегаться таких вещей...#опастность#лифт#шахта#жизнь
Инцидент подтвердили в Департаменте полиции города.
"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.306 УК РК. В результате ЧП погиб 59-летний мужчина. В настоящее время досудебное расследование по факту проводит следственный отдел Управления полиции Алатауского района. Другие обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.
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