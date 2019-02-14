Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мужчина погиб в шахте лифта в Алматы

В настоящее время досудебное расследование по факту проводит следственный отдел Управления полиции Алатауского района.

Фото : Pixabay14 февраля 2019, 12:49

В одной из многоэтажек Алматы мужчина разбился насмерть в шахте лифта, передает Zakon.kz.

Видео с событиями, предшествовавшими трагедии, распространяют в соцсетях. На записи видно, как мужчина нажал кнопку вызова лифта, прождав безуспешно какое-то время, он стал пытаться открыть створку лифта. На этом видео обрывается.

Как стало известно, лифт стоял на шестом этаже, а погибший вызывал его с пятого этажа, но в итоге попросту шагнул в пустое пространство.

Инцидент подтвердили в Департаменте полиции города.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.306 УК РК. В результате ЧП погиб 59-летний мужчина. В настоящее время досудебное расследование по факту проводит следственный отдел Управления полиции Алатауского района. Другие обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты