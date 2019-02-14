Мужчина погиб в шахте лифта в Алматы

В настоящее время досудебное расследование по факту проводит следственный отдел Управления полиции Алатауского района.

В одной из многоэтажек Алматы мужчина разбился насмерть в шахте лифта, передает Zakon.kz.

Видео с событиями, предшествовавшими трагедии, распространяют в соцсетях. На записи видно, как мужчина нажал кнопку вызова лифта, прождав безуспешно какое-то время, он стал пытаться открыть створку лифта. На этом видео обрывается.

Как стало известно, лифт стоял на шестом этаже, а погибший вызывал его с пятого этажа, но в итоге попросту шагнул в пустое пространство.

Инцидент подтвердили в Департаменте полиции города.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.306 УК РК. В результате ЧП погиб 59-летний мужчина. В настоящее время досудебное расследование по факту проводит следственный отдел Управления полиции Алатауского района. Другие обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!