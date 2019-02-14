Почему от курильщиков скрывают правду?

Наибольший успех в отказе от курения среди тех, кто сочетает использование электронной сигареты с поддержкой местной службы здравоохранения.

В разных странах мира отмечается возмущение в связи с тем, что власти замалчивают и скрывают позитивный эффект бездымных систем по сравнению с сигаретами. В частности на это обратили внимание крупнейшие филиппинские СМИ. Местные эксперты в интервью ряду изданий отметили, что в последнем отчёте британского комитета Public Health England полностью подтверждается их позиция о том, что электронные сигареты и бездымные испарители табака (такие как IQOS) гораздо менее вредны, чем курение. Поэтому государство должно не запрещать их, а сделать частью программы борьбы против табака в стране. К такой позиции, изучив отчёты и исследования PHE, пришли и британские власти.

Действительно, опубликованные недавно в Великобритании новые обзоры доказательств в отношении бездымных систем, представленных научными объединениями и ведущими экспертами по всему миру, свидетельствуют о том, что бездымные системы и вейпинг представляют лишь небольшую долю риска по сравнению с табачным дымом. Поэтому полный переход от курения сигарет к использованию этих систем теми курильщиками, которые принципиально не хотят вообще отказываться от своей привычки, приносит существенную пользу для их здоровья. Такую позицию сегодня уже занимают и официальные органы Соединённого королевства. В частности, теперь в больницах Соединенного Королевства рекомендуют сделать бездымные системы доступными для тех, кто желает бросить курить. PHE официально рекомендовал, чтобы электронные сигареты, наряду с никотиновой заместительной терапией, были доступны для продажи в больничных магазинах курильщикам, которые хотят бросить курить.

Филиппинские специалисты возмущены. Если даже в Великобритании бездымные системы теперь считают менее вредными для курильщиков, то почему местные медицинские власти продолжают приравнивать их к сигаретам?

"Послушайте экспертов, наконец. Настало время для нашего Министерства здравоохранения изучить этот отчёт, чтобы они могли рекомендовать электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия тем курильщикам, которые хотят бросить курить", – отметил Том Пинлак, президент ассоциации The Vapers Philippines. По его мнению, абсолютно возмутительно, что курильщикам отказывают в правильной информации об электронных сигаретах и нагреваемом табаке. "Просвещайте курильщиков, сообщайте им правду о вейпинге и нагреваемых табачных изделиях вместо того, чтобы твердить одно и то же, проявляя отсталость и дремучесть", – сказал Пинлак.

В обзоре PHE затронуты те проблемы, к которым ведёт тотальный недостаток информации о бездымных системах. Там, в частности, сказано, что "...многие тысячи курильщиков ошибочно полагают, что бездымные системы так же вредны, как и курение; около 40 процентов курильщиков даже не пробовали электронную сигарету или бездымный нагреватель табака, и в целом в обществе большинства стран существует огромное недопонимание по поводу никотина: только менее 10 процентов взрослых курильщиков знают, что главный вред для здоровья при курении не связан с никотином".

Профессор Джон Ньютон, директор программ по защите здоровья в PHE, отметил: "Наш новый обзор подтверждает вывод о том, что бездымные системы создают риск, по меньшей мере, на 95% меньший, чем при курении сигарет, и абсолютно незначительный риск для посторонних лиц. Тем не менее, более половины курильщиков ошибочно полагают, что бездымные системы так же вредны, как сигареты". При этом, добавил эксперт, власти большинства государств под давлением разного рода лоббистов скрывают правду от населения.

Профессор Энн Макнейл, ведущий автор и профессор, куратор проектов табачной зависимости в Королевском колледже Лондона, присоединилась к этому мнению. "Нас крайне беспокоит то, что курильщики до сих пор плохо понимают, что именно вызывает вред от курения. Когда люди курят традиционные табачные сигареты, они вдыхают смертельную смесь из 7 000 компонентов дыма, 70 из которых вызывают рак". Люди курят ради никотина, считая, что он вреден, говорит Энн Макнейл, хотя вопреки распространённому мнению никотин причиняет крайне мало вреда, если он вообще причиняет вред. Тогда как именно ядовитый дым является виновником и подавляющей причиной всех связанных с табаком болезней и смертей. Общество должно это чётко знать и применять, подчёркивает эксперт. В настоящее время существует значительно больше разнообразных способов получения никотина, чем когда-либо прежде, включая никотиновую смолу, назальный спрей, пастилки и электронные сигареты.

Следует отметить, что в обзоре доказательств PHE детально проанализированы системы нагреваемого табака как значительно менее вредные, чем традиционные сигареты. В исследовании отмечается, в частности, что при использовании систем нагревания табака достоверно снижается тяга к курению сигарет. При этом благодаря отсутствию дыма на 90 – 95 % снижается вредное воздействие на организм человека. Бездымные системы нагревают табак до строго заданных температур вместо того, чтобы сжигать его, высвобождая растительный аромат и никотин практически в чистом виде, без десятков тех опасных и канцерогенных компонентов, которые содержатся в дыме сигареты.

Профессор Линда Баулд, автор и координатор политики в сфере здравоохранения Университета Стерлинга и председатель отдела поведенческих исследований по профилактике рака Cancer Research UK, также затронула тему восприятия вейпов и нагреваемого табака молодёжью. "Часто можно слышать обеспокоенность тем, что употребление электронных сигарет якобы приведёт молодых людей к курению. Но в Соединенном Королевстве исследования ясно показывают обратное: регулярное использование электронных сигарет среди молодых людей, которые ранее никогда не курили, остаётся незначительным – менее 1 процента. При этом курение среди молодежи продолжает снижаться столь быстрыми темпами, что это нас обнадёживает. Нам, конечно, необходимо внимательно следить за этими тенденциями, но пока данные достоверно свидетельствуют о том, что электронные сигареты не служат средством регулярного курения среди молодёжи".

Что же касается курильщиков, то здесь исследователи едины во мнении. "Любой, кто пытался бросить курить, должен попробовать перейти на бездымную систему и имеет право получить при этом профессиональную помощь. Наибольший успех в отказе от курения среди тех, кто сочетает использование электронной сигареты с поддержкой местной службы здравоохранения", – сказано в отчёте PHE.

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