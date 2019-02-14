Казахстанскую продукцию нашли на прилавках био-магазина в Будапеште

Посол Казахстана в Венгрии Нурбах Рустемов разместил видеоролик, снятый в одном из био-магазинов в Будапеште.

Продукцию казахстанского производства реализуют в европейских магазинах, передает Zakon.kz.

Посол Казахстана в Венгрии Нурбах Рустемов на своей странице в Facebook разместил видеоролик, снятый в одном из био-магазинов в Будапеште.

"Сегодня в Будапеште в продуктовом супермаркете категории "BIO" обнаружили продукцию, выращенную в Казахстане. Данная категория относится к высокому ценовому диапазону и свидетельствует о высоком качестве и экологической чистоте продукта. Это лишь одно маленькое, но яркое свидетельство потенциала казахстанского аграрного сектора. Судя по объемам и географии продуктового импорта европейских стран, рынки сбыта для любой нашей продукции всегда будут. Достаточно лишь внедрять прогрессивные технологии, обеспечивать чистоту и качество", - написал посол.

Он отметил, что наша продукция находится рядом с товаром из других стран, таких как Турция, Испания, Украина и других.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!