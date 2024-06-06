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Казахстанский вольник взял "серебро" в рейтинговом турнире в Будапеште

Казахстанский вольник взял &quot;серебро&quot; в рейтинговом турнире в Будапеште, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 02:53 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев завершил выступление в рейтинговом турнире в Будапеште (Венгрия) с серебряной медалью, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz Батырмурзаев дошел до финала весовой категории до 125 килограммов. В решающей схватке ему противостоял Мэйсон Пэррис из США.

Ранее в весе до 97 килограммов Алишер Ергали стал первым, а Ризабек Айтмухан завоевал "бронзу".

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