Какие комиссии запрещено взимать банкам

Запрет будет распространяться на договоры банковского займа, которые будут заключены с марта 2019 года.

По инициативе Национального банка в законодательство РК были внесены изменения, запрещающие взимание банками отдельных видов комиссий при кредитовании физических лиц, которые вступили в силу с 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Так, с целью сокращения взимания банками второго уровня комиссий ежемесячно Нацбанк запретил устанавливать и взимать комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление (выдачу) займа на банковский счет по договорам банковского займа, заключаемым с физическими лицами на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Запрет будет распространяться на договоры банковского займа, которые будут заключены с марта 2019 года.

"С 2019 года наряду с вознаграждением и неустойкой, банки не вправе требовать выплаты комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных по истечении 180 последовательных календарных дней просрочки по договору ипотечного жилищного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, в текущем году Национальный банк в целях защиты прав заемщиков-физических лиц, получивших ипотечные займы под залог недвижимого имущества, запретил банкам требовать выплату вознаграждения, начисленного по истечении 180 календарных дней просрочки.

Вместе с тем указывается, что вознаграждение, начисленное и уплаченное до введения в действие закона от 21 января 2019 года (т.е. до 03.02.2019 г.) перерасчету не подлежит.

Законом от 2 июля 2018 года комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа, включены в очередность погашения задолженности по займу.

С 1 февраля 2019 года также вступили в силу изменения, согласно которым банкам в целях информирования заемщиков о размере уплачиваемого вознаграждения предоставляется возможность указывать размер ставки вознаграждения не только в процентах годовых, но и в фиксированной сумме, т.е. в размере конкретной суммы.

Указание размера ставки вознаграждения в фиксированной сумме допускается только по займу, выданному на срок не более одного месяца, займу, выданному в рамках кредитной линии по платежной карточке, кредиту овердрафт, а также соглашению о предоставлении (открытии) кредитной линии.

При этом по займам со ставкой вознаграждения в фиксированной сумме предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения не должен превышать установленное законодательством ограничение.

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