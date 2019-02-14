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Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС ратифицировал Сенат

Соглашение направлено на сокращение объема теневой экономики и увеличения поступлений налогов в бюджет путем осуществления контроля за оборотом маркируемых товаров.

Фото : gb.by14 февраля 2019, 15:27

Сенаторы на пленарном заседании ратифицировали Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, сообщает Zakon.kz.

Соглашение направлено на сокращение объема теневой экономики и увеличения поступлений налогов в бюджет путем осуществления контроля за оборотом маркируемых товаров.

Документом определяется порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации товаров, подлежащих маркировке, перечень которых будет утверждаться решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, регламентируется порядок формирования и ведения единого реестра средств идентификации, уведомления государствами-членами Союза Евразийскую экономическую комиссию о наличии намерений по введению маркировки товаров, информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов Союза, а также товары на которые не распространяются требования к маркировке и условия маркировки.


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