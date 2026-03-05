Сенат ратифицировал соглашение о единых правилах происхождения экспортных товаров в ЕАЭС

Депутаты Сената 5 марта 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Алибек Наутиев отметил, что формирование прозрачной и предсказуемой торговой среды является одним из фундаментальных условий укрепления экспортного потенциала нашей страны.

"Рассматриваемое соглашение выступает ключевым инструментом в выстраивании современной системы подтверждения статуса товаров. Оно создаст правовую основу для единства подходов к определению, удостоверению и подтверждению происхождения товаров между странами ЕАЭС и нашими зарубежными партнерами, обеспечивая беспрепятственный доступ казахстанской продукции на внешние рынки. Товарооборот Казахстана в рамках ЕАЭС за 11 месяцев 2025 года составил 27,2 млрд долларов", – сказал он.

По словам депутата, при общем снижении экспорта на 11% структура взаимодействия сохраняет устойчивую направленность.

"Так, в рамках союза более половины экспорта приходится на нефть и нефтепродукты. При этом в структуре импорта преобладают автомобили, лекарственные средства, автозапчасти и прочая продукция. Основным партнером нашей страны остается Российская Федерация с долей 88,8% от общего объема внешнеторгового оборота в рамках ЕАЭС, за которой следуют Кыргызская Республика – 7,2%, Республика Беларусь – 3,8% и Республика Армения – 0,2%. Именно поэтому внедрение единых "правил игры" по происхождению товаров критически важно для защиты отечественных производителей в условиях тесной промышленной кооперации", – заявил Алибек Наутиев.

Он подчеркнул, что соглашение также наделяет Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) правом вести единый реестр мер регулирования.

Это обеспечит прозрачность для наших экспортеров, они будут заранее видеть все запреты, квоты и пошлины, зависящие от происхождения товара, что минимизирует риски внезапных убытков на границе.

4 марта 2026 года Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана с Всемирным банком.