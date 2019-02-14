В Астане пятерых полицейских уволили за драку во дворе дома

В зимнем побоище приняли участие двое участковых и трое представителей дорожной полиции.

В Астане пятеро сотрудников полиции за участие в драке уволены из рядов органов внутренних дел, передает Zakon.kz.

"Департаментом полиции Астаны проведена служебная проверка по факту драки между сотрудниками полиции, снятой на видео и распространенной в сети интернет", - сообщили в пресс-службе департамента.

По результатам проверки командир роты дорожно-патрульной полиции освобожден от занимаемой должности, руководство дорожно-патрульной полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Пятеро участников драки: двое участковых инспекторов полиции и трое сотрудников дорожно-патрульной полиции также были уволены из органов внутренних дел.

Драку между полицейскими сняли на видео очевидцы дома, во дворе которого происходили "разборки" стражей порядка. Из пяти участников, непосредственно дрались всего двое. Остальные сотрудники просто наблюдали за происходящим со стороны.

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