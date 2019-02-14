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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Кызылординской области вероятность шторма составляет 95 процентов.

Фото : Belnaviny.by14 февраля 2019, 16:27

В трех областях страны объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 15 февраля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается ночью и утром туман, днем низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

Также 15-17 февраля местами в Кызылординской области сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

Кроме того, 15 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман, в Туркестане ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.


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