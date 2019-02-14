Назначен новый посол США в Казахстане

Ожидается его прибытие в страну.

Уильям Мозер назначен послом США в Казахстане, передает Zakon.kz.

Информация появилась на странице Посольства США в Казахстане в Facebook.

"Поздравляем господина Уильяма Мозера с дачей присяги и вступлением в должность Посла США в Казахстане! В скором времени ожидаем его прибытие", - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп выдвигал кандидатуру Уильяма Мозера на должность американского посла в Казахстане в августе 2018 года.

Мозер находится на дипломатической службе с 1984 года. Он служил в посольствах США в Украине, Казахстане, Египте, Суринаме и в Мали. В 2011-2015 годах был послом США в Молдавии. В последние годы он работает первым замначальника управления госдепартамента, которое осуществляет строительство и эксплуатацию зданий диппредставительств США по всему миру. Мозер свободно говорит по-русски, по-немецки и по-французски.

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