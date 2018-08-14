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Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в Казахстане

Мозер находится на дипломатической службе с 1984 года.

Фото : © РИА Новости / Сергей Гунеев14 августа 2018, 08:10

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Уильяма Мозера на должность американского посла в Казахстане, сообщает РИА Новости.

Кандидатуры послов требуют утверждения сенатом США.

Мозер находится на дипломатической службе с 1984 года. Он служил в посольствах США на Украине, в Казахстане, Египте, Суринаме и в Мали. В 2011-2015 годах был послом США в Молдавии. В последние годы он работает первым замначальника управления госдепартамента, которое осуществляет строительство и эксплуатацию зданий диппредставительств США по всему миру.

Мозер свободно говорит по-русски, по-немецки и по-французски.


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