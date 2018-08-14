Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в Казахстане
Мозер находится на дипломатической службе с 1984 года.
Фото : © РИА Новости / Сергей Гунеев14 августа 2018, 08:10
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Уильяма Мозера на должность американского посла в Казахстане, сообщает РИА Новости.
Кандидатуры послов требуют утверждения сенатом США.
Мозер находится на дипломатической службе с 1984 года. Он служил в посольствах США на Украине, в Казахстане, Египте, Суринаме и в Мали. В 2011-2015 годах был послом США в Молдавии. В последние годы он работает первым замначальника управления госдепартамента, которое осуществляет строительство и эксплуатацию зданий диппредставительств США по всему миру.
Мозер свободно говорит по-русски, по-немецки и по-французски.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932562-258d1848b83046ea080e3a3dd94cc33a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...