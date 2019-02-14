Назарбаева заступилась за казахстанских журналистов: СМИ стоят на защите народа

Сенатор пообещала разобраться в подготовленном МИК законопроекте, который ужесточает правила допусков журналистов на официальные мероприятия, и провести переговоры с ведомством.

Сенатор Дарига Назарбаева прокомментировала новый проект Министерства информации и коммуникаций, направленный на очередные ужесточения правил для казахстанских журналистов, передает Zakon.kz.

Назарбаева призвала журналистов "не паниковать", пообещав изучить проект и провести переговоры с министерством информации.

"Я не знакома еще с этим приказом, я взяла сейчас с собой этот документ, обязательно изучу, переговорю с министерством и вам дополнительно сообщу. Не надо заранее паниковать", - рассказала сенатор журналистам в кулуарах.

Кроме того, сенатор сообщила, что сфера СМИ сегодня ей кажется регулируемой сверх меры. В качестве ответных мер со стороны СМИ, Назарбаева предложила журналистам разработать собственный законопроект и вынести его на обсуждение депутатам.

"Мое такое предложение, что сегодня действительно очень сильно зарегулирована эта сфера. (...) На мой взгляд, сегодня журналистский профессиональный цех может быть сам должен какой-то свой альтернативный законопроект разработать и выйти с этой инициативой. Сейчас "закрыть рот" журналистам невозможно. Сейчас огромные возможности выразить свое мнение через интернет. Журналисты всегда думают о народе и стоят на защите народа. Они доносят их чаяния до власти и всего общества, поэтому их роль очень важна", - добавила сенатор.

Назарбаева отметила, что время до того, как законопроект будет вынесен на обсуждение, еще есть время, поэтому сенатор тщательно изучит документ и сможет вновь прокомментировать планируемое нововведение.

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