Казахстанцы выиграли еще 3 медали на зимних играх "Дети Азии"

Награды завоеваны в биатлоне и прыжках на лыжах с трамплина.

Двумя золотыми и одной серебряной медалями пополнилась копилка сборной Казахстана, выступающей на первых зимних спортивных играх "Дети Азии", сообщает Zakon.kz.

Биатлонисты Ульяна Ардальионова, Влада Васильченко ,Владимир Кониевец и Данил Червенко завоевали золотую медаль в смешанной эстафете.

В этом же виде спорта, но в одиночной смешанной эстафете серебряную медаль выиграли Вадим Куралес и Арина Шешукова. Интересно, что Вадим Куралес с учетом предыдущих соревновательных дней собрал полный комплект медалей игр "Дети Азии", а Шешукова завоевала свою третью серебряную медаль этих игр.

Вероника Шишкина и Даниил Васильев в прыжках на лыжах с трамплина выиграли соревнования в командном миксте завоевали.

Теперь у казахстанской сборной на зимних играх "Дети Азии" 5 золотые, 4 серебряных и 2 бронзовые награды, всего 11 медалей.

Ранее 10 февраля биатлонисты принесли три медали различного достоинства. Золотую медаль завоевал Вадим Куралес, серебро у Арины Шешуковой и бронзовая медаль у Даниила Червенко, а 12 февраля два золота принесли Вероника Шишкина в прыжках на лыжах с трамплина и спортсмены, выступающие в шорт-треке (командная эстафета), серебро – девушки в командной гонке в шорт-треке, биатлонистка Арина Шешукова, а бронзу – также биатлонист Вадим Куралес.

Соревнования по 8 зимним видам спорта (фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и хоккей) проходят в российском Южно-Сахалинске, в них могут принять участие юные атлеты не старше 16 лет. Это позволяет использовать эти комплексные соревнования как платформу для подготовки участников к Юношеским Олимпийским играм и показывает, насколько отличный спортивный резерв растет в каждой из стран-участниц.

От Казахстана свои возможности испытывают 73 спортсмена. Соревнования завершатся 17 февраля

Альберт Ахметов

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