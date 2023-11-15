Чемпионат Азии по триатлону: казахстанцы выиграли две золотые медали

На чемпионате Азии по триатлону (спринт) в Эль-Хубаре в Саудовской Аравии казахстанские спортсмены смогли дважды завоевать высшую награду: в женских соревнованиях и в мужских, сообщает Zakon.kz.

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По информации НОК, в женских соревнованиях Екатерина Шабалина завоевала золотую медаль. Второй стала китаянка Ксиню Линь (Китай). Третьей на финише была Бэйли Браун (Гонконг).

У мужчин не было равных Аяну Бейсенбаеву. С "серебром" завершил ЧА Джейсон Тай Лонг (Гонконг). Японец Гента Учида показал третий результат.

Остальные казахстанцы показали следующие результаты: Дарын Конысбаев – 7, Мейрлан Искаков – 11, Темирлан Темиров – 15 место.