В правительстве рассмотрели предложения общественности о помощи многодетным

На сегодняшний день собрано свыше 1500 предложений.

В Үкімет үйі под председательством заместителя премьер-министра РК Ерболата Досаева состоялось очередное заседание рабочей группы по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В рамках рабочего совещания были обсуждены вопросы повышения эффективности принимаемых мер по обеспечению социального благополучия и разработки дополнительных механизмов поддержки наиболее уязвимых слоев населения, где особое внимание будет уделено многодетным семьям. Были рассмотрены конкретные предложения, поступившие от общественности в ходе проведения подворовых обходов и встреч с многодетными семьями в регионах страны.

Досаев отметил, что повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев — главный приоритет работы правительства, определенный Президентом РК Назарбаевым в Послании от 5 октября 2018 г. В этой связи, задачи по обеспечению роста доходов и повышению качества жизни граждан, стоят во главе угла работы центральных и местных исполнительных органов.

Основными направлениями работы определены:

облегчение доступа к получению адресной социальной помощи, в том числе через упрощение бюрократических процедур;

совершенствование механизма выплат пособий для многодетных семей, нуждающихся в поддержке государства;

отдельно местными исполнительными органами будет рассмотрен вопрос расширения охвата детей из многодетных семей бесплатным горячим питанием в начальной школе, проездом в общественном транспорте и др.;

в части улучшения жилищных условий особо нуждающихся многодетных семей будет отдельно рассмотрена возможность увеличения доступности к муниципальному арендному жилью.

В совещании приняли участие представители партии "Нұр Отан", депутаты Мажилиса Парламента РК, руководство министерств социально-экономического блока, инфраструктурного развития, внутренних дел, а также в режиме селектора - местных исполнительных органов. Кроме того, на сегодняшнем заседании присутствовали представители экспертного сообщества и НПО.

Министр труда и социальной защиты населения Абылкасымова доложила, что во всех регионах страны созданы оперативные штабы. Проводятся встречи с населением и инициативными группами, а также подворовые обходы для обследования жилищно-бытовых условий семей с детьми.

На сегодняшний день собрано свыше 1500 предложений, касающихся сфер социальной защиты, жилищных отношений, образования, услуг здравоохранения, а также других видов социальных услуг, оказываемых на местах. Граждане могут внести дополнительные предложения, обратившись в акиматы.

О вопросах улучшения жилищных условий граждан доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Касымбек. Так, прорабатываются дополнительные реальные механизмы по повышению доступности жилья, в т. ч. для наиболее уязвимых слоев населения.

Министр образования и науки Сагадиев сообщил о строительстве новых школ и проводимой работе по расширению охвата учащихся начальных классов бесплатным школьным питанием, а также повышению доступности образования в сельских населенных пунктах.

Министр здравоохранения Биртанов доложил о проводимой работе по улучшению качества медицинских услуг, повышению их доступности и охвату детей системой здравоохранения. Отмечено, что механизм квотирования позволяет членам многодетных семей, наиболее уязвимых слоев населения получать дорогостоящие процедуры, широкий спектр лекарственных препаратов, стоматологические услуги и др.

Министр финансов Смаилов, в свою очередь, сообщил о социальной направленности бюджета. На 2019 год из республиканского бюджета на социальную сферу будет направлено 4,8 трлн тг, это составляет 45% всех расходов бюджета. Вместе с тем, продолжается работа по дальнейшему повышению доли расходов на социальные сферы.

Следующее заседание рабочей группы назначено на 21 февраля.

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