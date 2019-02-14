Мамин представил первого замакима Туркестанской области

В ходе рабочей поездки первый заместитель премьера РК провел совещание по вопросам развития Туркестана.

14 февраля первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин во время рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомился с ходом строительства первоочередных объектов и провел совещание по перспективам развития региона. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Мамин проинспектировал строительные площадки здания областного акимата, строительные площадки торгового центра, мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, жилищного массива и другие объекты. Осмотрел начало строительства музея-заповедника "Култобе", а также посетил выставку строительных материалов отечественных производителей.

Первый вице-премьер А. Мамин, акимы Туркестанской и Кызылординской области Ж. Туймебаев и К. Кушербаев заложили фундамент нового объекта, Восточной бани – это дар кызылординцев региону.

На совещании по перспективам развития Туркестанской области А. Мамин представил нового первого заместителя акима региона Космана Айтмухаметова, имеющего большой опыт работы в строительной, жилищно-коммунальной сфере и развитии инфраструктуры. Он работал акимом Акмолинской области, заместителем акима г. Астаны, вице-министром регионального развития РК.

"Благодаря историческому решению Елбасы начато масштабное строительство г. Туркестана как областного и культурно-духовного центра тюркского мира", - подчеркнул А.Мамин, отметив, что строительство города находится на особом контроле главы государства.

По итогам международного архитектурного конкурса, результаты которого подведены в декабре 2018 года, регионы Казахстана и национальные компании возведут уникальные объекты.

Алматинская, Акмолинская, Карагандинская области приступят к строительству городского парка, Павлодарская область – Центра обслуживания населения, Актюбинская область – реконструкции и благоустройству мавзолеев Ходжа Ахмеда Яссауи и Рабии Бегим Султан, Атырауская область – комплекса "Ұлы дала елі", Восточно-Казахстанская область – музыкальных фонтанов, Северо-Казахстанская область – спортивной школы Олимпийского резерва, Жабылская область – Визит-центра ИКЦ "Азрет Султан", Западно-Казахстанская - музыкальной школы, Костанайская область – Дворца бракосочетания, г. Алматы – медиа-центра, г.Шымкент- научно-универсальной библиотеки и т.д. Первоочередные объекты из этого перечня будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.

В ходе совещания аким области Ж. Туймебаев доложил о ходе строительства первоочередных объектов г. Туркестана. О реализации проектов в сфере жилищного строительства, инженерно-инфраструктурной системы, газификации, тепло- и электроснабжении областного центра проинформировал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев. Также выступили вице-министр культуры и спорта Е. Кожагапанов, заместители акимов областей и руководители подрядных организаций.

Подводя итоги совещания, Мамин подчеркнул необходимость оперативного и качественного строительства объектов, своевременной сдачи их в эксплуатацию, старта работ на новых объектах г. Туркестана.

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