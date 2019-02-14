Мамин: Необходимо ускорить темпы строительства объектов в Туркестане

До заседания первый вице-премьер ознакомился с ходом строительства объектов, возводимых в городе.

14 февраля В Туркестане под председательством первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось совещание по развитию областного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В совещании приняли участие заместители акимов всех областей и городов республиканского значения. Отметим, до заседания первый вице-премьер ознакомился с ходом строительства объектов, возводимых в городе. А. Мамин подчеркнул, что развитие священного города находится под пристальным вниманием главы государства Нурсултана Назарбаева.

В ходе совещания с докладом по исполнению поручений Президента Казахстана по развитию города Туркестана выступил аким области Жансеит Туймебаев.

В первую очередь, глава региона рассказал о проводимой работе по освобождению земельных участков, необходимых для строительства объектов. По словам акима, для государственных нужд будут возвращены земли, на которых расположены 168 объектов, собственники 101 объектов уже дали свое согласие. Среди них 48 собственникам выплачено 621 млн 629 тыс. тенге, снесены 44 здания. На сегодня освобождены земельные участки под строительство запланированных 21 зданий.

"В частности, на сегодняшний день снесены 6 из 8 объектов под строительство восточной бани, 5 из 10 объектов под строительство музыкального фонтана, 9 из 10 объектов под строительство торгового центра и 1 из 6 объектов под строительство амфитеатра. В связи с переносом плана размещения объектов центра"Ұлы дала ел", визит-центра и научно-универсальной библиотеки проводится реконструкция зданий, подлежащих сносу. В административно-деловом центре на сумму 554,4 млн тенге проведены оценочные работы по 44 земельным участкам. В настоящее время проводятся оценочные работы на 245 земельных участках, общая площадь которых составляет 23,7 га. Эти работы будут завершены до 1 марта 2019 года", - сказал Ж. Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона ознакомил присутствующих с ходом строительных работ в административно-деловом центре. Согласно информации, к концу текущего года введут в эксплуатацию здание областного акимата и школы на 900 мест, а в 2020 году запланировано сдать здание конгресс-центра, медиа-центра, дворца школьников. Также в следующем году запланировано открытие площади "Астана", стадиона на 7000 мест, спортивной школы, колледжа туризма, дворца спорта с крытым бассейном, жилого комплекса, цифрового офисного здания и запуск проекта Smart city.

Вместе с тем, согласно плану развития жилищного строительства, в городе Туркестане с 2019 по 2021 годы ожидается ввести в эксплуатацию 874,6 тыс. кв. метров. жилья.

Помимо этого, на совещании вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов рассказал о проводимой работе в историческом и духовно-культурном центрах Туркестана, а вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев доложил о строительстве жилья и объектов инфраструктуры. Кроме того, с докладом о расположении объектов в Туркестане выступил директор ТОО «Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенплан" С. Жунусов.

Подводя итоги совещания А.Мамин перечислил какие регионы и компании возведут объекты в Туркестане.

"Павлодарская область построит современный центр обслуживания населения, а Актюбинская область построит парк и проведет работы по реконструкции мавзолеев Х.А.Ясауи и Рабига Султан Бегим. Атырауская область примет участие в строительстве комплекса "Ұлы Дала Елі", Западно-Казахстанская - музыкальной школы, Костанайская - Дворца бракосочетания, а Астана в строительстве одноименной площади. Акимату Туркестанской области и заместителям акимов всех областей и городов поручаю ускорить темпы работ и обеспечить завершение строительства объектов в намеченные сроки", - подчеркнул А. Мамин.

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