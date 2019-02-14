Выживший в Магнитогорске мальчик выписан из больницы

Ваня Фокин выписан из больницы и полетит с мамой в Магнитогорск. Была угроза ампутации ножки, но благодаря усилиям медиков этого не произошло.

Ваня Фокин выписан из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, пишет Российская газета.

За его лечением следила вся страна. Это тот самый малыш, которого спасатели обнаружили и вытащили из-под руин обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Более 30 часов лежавший в своей кроватке Ваня провел под завалами, на морозе, и случилось чудо - он выжил.

Первыми помогали мальчику магнитогорские врачи, а потом спецбортом его отправили в столицу, в одну из лучших в стране клиник, где спасают пострадавших от травм детей.

Лечение было сложным. Три недели Ваня находился в реанимации, первое время - на искусственной вентиляции легких, и все это время врачи очень осторожно говорили о нем и его шансах на выздоровление. Больше всего, как рассказал в те дни нашей газете Леонид Рошаль, опасались двух вещей - последствий переохлаждения и того, что не удастся спасти серьезно травмированную ножку ребенка. Но позже стало известно: ампутации удалось избежать, и в последние недели лечения Ваня уже освоился в больнице и вел себя как ни в чем не бывало: общался с мамой и врачами, играл яркими игрушками. Мальчик вместе с мамой и лечившими его врачами принимал поздравления - его выписали после завершения курса лечения и отпустили домой, под наблюдение местных врачей.

Вместе с журналистами Ваню и маму с букетом весенних цветов встречали спасатели, в том числе и Петр Гриценко, который первым нашел малыша под завалами. Кто-то в толпе пошутил: "Нет только лабрадора по кличке Грей, который обнаружил Ваню". По словам Леонида Рошаля, именно четкие действия спасателей и врачей в первые минуты и часы после того, как мальчик был найден, помогли избежать худшего.

Мальчика сразу доставили в детскую больницу N 3 Магнитогорска, медики которой действовали очень профессионально. Оттуда Ваню срочно отправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии. Лечение длилось почти полтора месяца. Тут вкупе было и сильное обморожение, и черепно-мозговая травма, и перелом голени.

- Была угроза ампутации ножки. Но благодаря усилиям медиков этого не произошло, - отметил знаменитый детский хирург Леонид Рошаль.

За месяц и две недели, проведенные в московском НИИ неотложной детской хирургии, малыш полностью поправился и достаточно окреп, чтобы вместе с мамой перенести перелет домой.

15 февраля Ваня вместе с мамой прилетает в Магнитогорск, где их с нетерпением ждут папа и старший брат. Ждут уже в новой квартире, которую папа Евгений Фокин постарался отремонтировать и привести в порядок всего за несколько дней.

А потом Ваня с семьей празднует свой первый день рождения - 16 февраля Ване исполнится год.

Для скорейшего возвращения малыша и его семьи к нормальной, обычной жизни все возможное сделали и в Магнитогорске. Власти помогли с оформлением необходимых документов на получение компенсации, и глава семейства Фокиных уже приобрел двухкомнатную квартиру в том же районе. Евгений Фокин даже успел частично обставить ее мебелью.

- Многое, правда, еще не привезли, ждем пока, - сообщил отец малыша. - Но детская комната уже готова полностью. Поставили в ней двухъярусную кроватку, письменный стол, игрушки, будет где сыновьям развернуться. Кстати, все игрушки, которые Ване подарили в последнее время, ни одна квартира не вместит. Поэтому на день рождения решили купить ему только торт и шарики.

Было решено, что в дороге малыша для страховки должен сопровождать реаниматолог, а в магнитогорском аэропорту сразу встретят специалисты детской городской больницы.

Стационарного лечения мальчику больше не требуется: его еще некоторое время будут навещать и патронировать врачи, чтобы составить индивидуальный план его реабилитации.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!