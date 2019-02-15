В деле Скрипалей обвинили уроженца Казахстана

Информацию об этом опубликовали западные СМИ.

В СМИ появилась информация, что третьим российским шпионом, который на момент отравления Скрипалей пребывал в Лондоне, был высокопоставленный офицер ГРУ Денис Вячеславович Сергеев. Об этом пишет британское издание The Sun.

По информации издания, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России Денис Сергеев на момент, когда произошло отравление экс-сотрудника российской разведки сергея Скрипаля и его дочери Юлии, находился в Лондоне.

По данным СМИ, сотрудника ГРУ, скрывающегося под именем "Сергей Федотов" зовут Денис Вячеславович Сергеев, он является высокопоставленным офицером ГРУ. Сергеев родился 17 сентября 1973 года в казахстанском городе Ушарал. Служил в армии в городе Новороссийске в Краснодарском крае, а в период между 2000 и 2002 годами был переведен в Москву и поступил в Дипакадемию. Он женат, у него есть дочь.

Как утверждают издания Insider и Bellingcat, c 2004 по 2012 годы Сергеев был акционером или менеджером восьми компаний, которые сейчас ликвидированы. Большинство из них по своим названиям совпадают с крупными корпорациями. Журналистам удалось идентифицировать некоторых из совладельцев этих компаний как сотрудников ГРУ.

В 2009 году Сергеев получил кредит на миллион долларов в российском банке. В качестве места работы он указал компанию Loreven Style Ltd, которой, по утверждению авторов расследования, никогда не существовало. Расследователи утверждают, что новую личность Сергеев получил в 2010 году, а паспорт был выдан тем же отделом, который делал документы для двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Сайт журналистов-расследователей Bellingcat ранее подтвердил, что третий сотрудник ГРУ присутствовал в Великобритании в то время, когда Сергей и Юлия Скрипал впали в кому, после того, как власти Великобритании заявили, что это было умышленное отравление Новичком.

Журналист Bellingcat Мориц Ракушицкий пишет, что в конце 2017 года Федотов совершил поездку в Армению.

"Он оставался там в период с 23 декабря по 2 января 2018 года. Только неделю спустя он вылетел в Цюрих 10 января и вернулся из Женевы 17 января 2018 года. Это была его последняя поездка перед визитом в Лондон, во время которого Скрипали были отравлены.

Путешествуя как "Федотов", Денис Сергеев прибыл в Лондон рано утром 2 марта 2018 года, вылетев из Москвы в 7:00 рейсом Аэрофлота SU 2580. Два других подозреваемых, Мишкин и Чепига, прибудут на более позднем рейсе во второй половине дня.

Он заказал обратный рейс на SU 2579 Аэрофлота из Хитроу в Москву днем 4 марта, в день, когда Сергей и Юлия Скрипал потеряли сознание", – говорится в публикации.

Третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, которого подозревают в отравлении Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Сообщалось, что правоохранители Великобритании уверены, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны еще двое россиян. Таким образом в преступлении подозревают пять граждан России.

Британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

Источник: Сегодня

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