Сын Гульнары Каримовой попросил Мирзиеева о помощи

В Генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли заявления о давлении на Гульнару Каримову.

Сын Гульнары Каримовой Ислам попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о помощи. Об этом он написал в Instagram, передает Zakon.kz.

По его словам, по непонятным причинам на Гульнару оказывается бесчеловечное давление до гипертонического кризиса, к ней не пускают врачей.

"Кому-то из исполнителей не нравится спокойное закрытие существующих вопросов. Наши обращения официального характера блокируются. Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признающего себя шогирдом (последователем) деда, обратить внимание и услышать нас с сестрой! Сестренка была вынуждена находиться с мамой эти дни и ей уже стало плохо с сердцем, однако врачей не пустили даже в этой ситуации. Я обеспокоен состоянием здоровья мамы и сестры, и очень надеюсь на содействие в восстановлении человеческого здравого смысла", - написал сын Гульнары.

Между тем, по информации Вести.ru в Генеральной прокуратуре Узбекистана опровергли заявления о том, что на старшую дочь бывшего президента страны Ислама Каримова оказываются давление и ее лишают медицинской помощи.

В августе 2015 года она была приговорена к пяти годам колонии. Сумма причиненного ею ущерба оценили в почти два миллиарда долларов. В 2017 году Генпрокуратура страны сообщила, что против Каримовой выдвинуты и другие обвинения.

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