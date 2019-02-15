Списать невозвращенные предприятиям налоги поручил минфину Досаев

Компании, которым задолжало государство, или не сдали вовремя необходимые документы, или попросту закрылись.

Списать невозвращенные предприятиям налоги поручил Министерству финансов Ерболат Досаев. О необходимости решить "историческую проблему" вице-премьер напомнил на заседании Коллегии ведомства, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Компании, которым задолжало государство, или не сдали вовремя необходимые документы, или попросту закрылись, пояснил Досаев. Тем не менее, на балансе бюджета эти суммы продолжают "висеть" и копиться. Объем общей задолженности Досаев не указал.

- Мы в последний раз обсуждали, необходимо законодательное изменение, чтобы мы по истечению определенного времени имели возможность это списывать. У нас есть огромная налоговая задолженность перед предприятиями. Давайте мы проведем ее диагностику и решим эту проблему для себя: кому мы должны вернуть, поставим по графику, всем остальным надо просто убрать из задолженности, мы не вернем, и некому возвращать просто, - сообщил Ерболат Досаев.

На коллегии вице-премьер напомнил и о сроках выполнения поручения Президента, затрагивающего амнистии задолженности МСБ до конца текущего года. По данным Министра финансов Алихана Смаилова, 28 с половиной тысяч юридических лиц уже воспользовались этой возможностью, погасив основной долг на 6 млрд тенге. Объем списаний государства при этом достиг 1,3 млрд тенге пени и штрафов. Под амнистию попадают субъекты МСБ с пенями и штрафами на лицевых счетах по состоянию на 1 октября прошлого года, при условии оплаты недоимки. Помимо юрлиц неустойки простят и физическим лицам, напомнил Смаилов.

- Порядка 1,3 млн наших граждан имеют налоговую задолженность по состоянию на 01 января 2019 года около 17 млрд тенге, из которых 5 млрд тенге - это пени. В этой связи будут разработаны соответствующие изменения в налоговый кодекс. Будут списываться пени тем физлицам, которые уплатят свои долги по налогам, ну, это, в первую очередь, налог на транспорт, налог на имущество и на землю, - сказал министр финансов Алихан Смаилов.

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