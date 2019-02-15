Тайные покупатели проверили ЦОНы

Пристальное внимание проверяющих попало на качество консультирования граждан, наличие условий для посетителей.

О горячих фактах, выявленных при проверке методом "тайный покупатель" руководитель проектного офиса "Ақтөбе – адалдық алаңы" Мухтарита Сагиндыкова рассказала в ходе заседания Межведомственной рабочей группы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АДГСПК по Актюбинской области.

На обсуждение пригласили руководителей и представителей государственных учреждений, неправительственных организаций, банков второго уровня и членов СМГ.

Как выяснилось, тайную проверку, проведенную в январе текущего года провели в городских отделах ЦОНа, Центре миграционных услуг, а также в отделениях миграционной полиции Заводского и Заречного отделов полиции города.

Пристальное внимание проверяющих попало на качество консультирования граждан, наличие условий для посетителей и зоны самообслуживания "Connection Point", техническое состояние оборудования, соблюдение чистоты и порядка, внешний вид и культура поведения сотрудников, а также осведомленность посетителей о возможности оценки госуслуг через мобильное приложение "Digital Agent".

"В ходе инспектирования специализированного центра обслуживания населения Актобе установлено, что в зале ожидания критическая нехватка посадочных мест, услогополучатели вынуждены самостоятельно находить удобные для себя места, либо стоять рядом с экраном электронной очереди. Также не доработаны тактильные линии и обозначения для удобства перемещения слабовидящих граждан", - рассказала Сагиндыкова.

Как оказалось в Центре миграционных услуг, который был открыт в октябре 2018 года для улучшения качества оказания государственных услуг иностранцам, прибывших на территорию РК также имеются недостатки.

"Процесс оказания государственных услуг ведется без должного использования системы управления электронной очередью, т.е. после того как на экране произошел вызов по талону электронной очереди, услугополучатель поднимается на третий этаж, где получает государственную услугу в порядке живой очереди", - сказала Сагиндыкова.

Кроме того в рамках проекта "Ақтөбе – адалдық алаңы" были проанализированы установленные комиссионные сборы по платежам за оказание госуслуг в финансовых организациях расположенных в отделах филиала Государственной корпорации.

К примеру, за оказание госуслуги "Выдача паспортов и удостоверений личности" размер госпошлины 8 МРП(20 200 тенге), при оплате которой сумма размера комиссии в разных кассах составляет от 200 до 500 тенге.

По словам представителя филиала Национального банка Даната Сеилова комиссии и тарифы за проведение банковских услуг банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций устанавливаются самостоятельно.

"В связи с чем Национальный Банк не компетентен по вопросу принятия мер по предупреждению и устранению причин и условий, способствующих неравномерному установлению комиссии", - разъяснил Д. Сеилов.

По итогам заседания проектный офис рекомендовал разместить в ЦОНах доступную информацию о размерах комиссий в местах приема платежей, а также устранить выявленные нарушения.



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