Мужчина из Уральска обвиняется в убийстве собак для угощения

Начато досудебное расследование.

Зоозащитники обвиняют жителя Уральска в жестоком убийстве животных, которых он забирал из приюта, якобы, для охраны. По словам волонтеров, мужчина зарезал и съел несколько собак. Предполагаемый живодер факт убийства не отрицает, и даже пытается оправдать содеянное, передает Zakon.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

"Когда мы поехали проверять, он оказался там со своим другом. И вот мы с поличным их на месте поймали. Он также отрицает свою вину – сваливает на другого человека. Когда мы приехали в приют, он уже сжег определенные доказательства", - рассказывает волонтер Асель Садыкова.

Сам подозреваемый в показаниях путается. Сначала признаваться отказался, но потом выдал все, как на духу: собак убивал, ел, угощал знакомых и ни о чем не жалеет.

"Да, я зарезал ее, я же говорю, я же не отрицаю. – Зарезали? – Да! Туберкулезникам отдали мясо. - Но это же жестоко! - Жестоко не жестоко, а лечиться надо! Многие лечатся туберкулезники", - отметил живодер.

Волонтеры утверждают, в большинстве приютов города берут животных на забой. Забирая их обманным путем, предприимчивые бизнесмены убивают собак, а после сбывают мясо на базаре. При этом, лучший друг человека подвергается страшным экзекуциям.

"У кого-то это бизнес. Мы знаем этого человека, но он слишком крутой, чтобы его поймать. Собачий жир, мясо – все это он продает. Кто-то перерезает горло, это можно сказать быстрая смерть, а кто-то забивает специально до смерти, чтобы определенный адреналиновый стресс выработался у собаки, чтобы она была вкуснее", - уточнила волонтер.

Тем временем, врачи опровергают миф о том, что собачье мясо помогает вылечить туберкулез. Нетрадиционный метод оздоровления иной раз усугубляет болезнь. Можно заработать токсический гепатит и заразиться серьезными инфекциями. Это мясо не подлежит сертификации, поэтому за качество такого продукта никто не отвечает. Волонтеры же уже обратились в полицию.

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