Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте
В марте нас ожидает четыре праздничных дня.
Фото : sputniknews.kz15 февраля 2019, 10:25
В марте 2019 года казахстанцы отдохнут 14 дней, сообщает Zakon.kz.
При этом четыре дня являются праздничными:
8 марта – Международный женский день, 21-23 марта - Наурыз мейрамы (23 марта суббота - переносится на 25 марта).
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