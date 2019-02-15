Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте

В марте нас ожидает четыре праздничных дня.

Фото : sputniknews.kz

В марте 2019 года казахстанцы отдохнут 14 дней, сообщает Zakon.kz. При этом четыре дня являются праздничными: 8 марта – Международный женский день, 21-23 марта - Наурыз мейрамы (23 марта суббота - переносится на 25 марта).

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