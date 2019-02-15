Почти 30 кг наркотиков хранил алматинец в специальном тайнике у себя дома

Сейчас устанавливается канал поставки наркотиков в Алматы.

Спецоперация в Алматы: почти 30 килограммов марихуаны изъято из незаконного оборота, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По данным полиции, задержан мужчина, 1969 года рождения, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

"Досудебное расследование ведется по ст. 297 УК РК. Наркодельцом оказался 50-летний житель Бостандыкского района, чья преступность деятельность была подтверждена многочисленными оперативно-розыскными и специальными мероприятиями. Как установлено, зелье фигурант нередко отпускал из своего дома. Малая часть товара была изъята сотрудниками нашего подразделения в ходе продажи его постоянному покупателю. А сам тайник с наркотиками мы обнаружили по его месту жительства: в ходе обыска обнаружены пять полиэтиленовых пакетов, обмотанных скотчем, внутри которых находилось наркотическое средство – марихуана, общий вес которой составил 29 килограммов 169 граммов", - сообщил начальник Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев.

Также в полиции сообщили, что сейчас устанавливается канал поставки наркотиков в Алматы, и круг лиц, имеющих к этому преступному бизнесу какое-либо отношение. Меры, предусмотренные уголовным законодательством РК, будут приняты ко всем соучастникам преступления.

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