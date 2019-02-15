Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Палате предлагается рассмотреть ратификационный законопроект - рамочное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере энергетики.

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором был сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz.

Палате предлагается рассмотреть ратификационный законопроект - рамочное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере энергетики.

Соглашение направлено на стимулирование взаимодействия двух государств в нефтегазовой сфере, нефтехимии и электроэнергетике, на увеличение поставок сырой нефти в Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах, а также на бесперебойное снабжение юга Казахстана природным газом в осенне-зимний период.

В проект повестки пленарного заседания включен депутатский законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.

Также мажилисмены рассмотрят вопрос о продолжении работы над проектом закона "О ратификации Протокола к Договору между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Имаматом Исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии".

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