Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Палате предлагается рассмотреть ратификационный законопроект - рамочное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере энергетики.

Фото : п/служба15 февраля 2019, 12:32

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина прошло Бюро Мажилиса, на котором был сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz.

Палате предлагается рассмотреть ратификационный законопроект - рамочное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере энергетики.

Соглашение направлено на стимулирование взаимодействия двух государств в нефтегазовой сфере, нефтехимии и электроэнергетике, на увеличение поставок сырой нефти в Узбекистан для переработки на нефтеперерабатывающих заводах, а также на бесперебойное снабжение юга Казахстана природным газом в осенне-зимний период.

В проект повестки пленарного заседания включен депутатский законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.

Также мажилисмены рассмотрят вопрос о продолжении работы над проектом закона "О ратификации Протокола к Договору между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Имаматом Исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты