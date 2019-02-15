Актюбинская область второй год подряд удерживает рост экономики на уровне пяти процентов

По итогам 2018 года Актюбинская область обеспечила рекордный объем поступлений в консолидированный бюджет.

Рост экономики Актюбинской области по итогам 2018 года составил 5 процентов. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким области Бердыбек Сапарбаев, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

Он подчеркнул, что обеспечить динамичный рост всех основных социально-экономических показателей удалось благодаря эффективной реализации поручений главы государства, вводу новых предприятий, модернизации и цифровизации действующих мощностей.

В частности, рост промышленности за отчетный период составил 5,6%, в общей сложности произведено промышленной продукции на 1,9 триллиона тенге. Регион также является одним из лидеров по объему привлеченных в экономику инвестиций, возросших за отчетный период на 10,8% до 516 млрд. тенге.

Аграриями области произведено продукции на рекордные 228 млрд. тенге с ростом на 6,2%.

В строительстве объем работ вырос на 9,5% до 180 млрд. тенге, в эксплуатацию введено 908 тысяч квадратных метров жилья. В 2019 году в регионе планируется сдать не менее 1 млн. квадратных метров жилья.

Отметим, рост экономики и социальная стабильность позволили сохранить безработицу на уровне 4,7%.

В целом, по итогам 2018 года Актюбинская область обеспечила рекордный объем поступлений в консолидированный бюджет – 534 млрд. тенге (2017 г. – 472 млрд. тенге). Освоение бюджета впервые за последние несколько лет составило 100%.

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