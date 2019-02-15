Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Фируза Шарипова возглавила рейтинг WBA

Спортсменка из Казахстана может стать обязательным претендентом на бой с чемпионкой мира.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой15 февраля 2019, 12:51

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана заняла первую строчку в рейтинге WBA, передает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка в обновленном рейтинге занимает первую строчку в весе до 61.23 кг.

По правилам организации, она может провести бой с чемпионкой мира по версии WBA в статусе обязательного претендента. Сейчас чемпионкой мира WBA является ирландка Кэти Тейлор.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) - старейшая международная ассоциация профессионального бокса. Чемпионами мира по этой версии были Геннадий Головкин, Майк Тайсон, Мухаммед Али и многие другие легендарные боксеры.

Фируза Шарипова - первая девушка-боксер из Казахстана, которая владеет поясами в легком и втором полулегком весах. Следующий поединок планирует провести с чемпионкой мира WBC Евой Вальстрем в весе до 58.97 кг.

Альберт Ахметов


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты