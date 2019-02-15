Мухтар Тайжан предлагает ввести единый аграрный налог

По мнению Мухтара Тайжана, необходимо найти законодательное решение вывода из многолетних и безнадежных банковских залогов сельскохозяйственных земель.

Сегодня, 15 февраля, представители неправительственных организаций, общественники в мажилисе высказали свои предложения по вопросам использования сельскохозяйственных земель, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

На площадке Палаты проходит круглый стол "Актуальные вопросы рационального использования земельных ресурсов".

В ходе круглого стола ряд предложений озвучил общественный деятель Мухтар Тайжан. Как отметил Тайжан, необходимо развивать рынок аренды при сохранении государственной собственности на землю. При этом рынок аренды земли должен функционировать в электронном открытом виде и только между гражданами Казахстана и 100% казахстанскими юридическими лицами.

Кроме того, общественный деятель предлагает ввести единый аграрный налог, объединяющий существующие виды налога, которые уплачивают сельхозтоваропроизводители. Сегодня на простаивающие земли сельхозназначения существует небольшой налог. В то же время на работающие сельхозпредприятия добавляются 7 дополнительных налогов. Единый же аграрный налог, который бы начислялся на площадь сельскохозяйственной земли, находящейся у предприятия в аренде, будет способствовать тому, чтобы предприятие работало на земле, а не держало ее пустой.

Также было озвучено предложение узаконить космический мониторинг для установления жесткого контроля над всеми процессами землепользования.

По мнению Мухтара Тайжана, также необходимо найти законодательное решение вывода из многолетних и безнадежных банковских залогов сельскохозяйственных земель.

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