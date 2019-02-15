4200 детей из многодетных семей ВКО получат бесплатное обучение в колледжах

Затраты только на стипендию и горячее питание одного студента колледжа обходятся местному бюджету на сумму 276 тысяч тенге в год.

Аким области поручил направить не менее 3 млрд. тенге на обучение студентов из малообеспеченных и многодетных семей, обеспечить им питание и стипендию. Охват должен составить не менее 4200 детей, передает УВП ВКО.

Об этом стало известно на XXII конференции областного филиала партии "Нұр Отан" аким ВКО Даниал Ахметов

Для подготовки кадров по рабочим специальностям в ВКО второй год подряд увеличивается объем государственного заказа на 10% из средств местного бюджета.

В настоящее время затраты только на стипендию и горячее питание 1 студента колледжа обходятся местному бюджету на сумму 276 тыс. тенге в год. Помимо этого, областной бюджет финансирует заработную плату учителей, осуществляет коммунальные и другие текущие расходы колледжей.

Поэтому сумма государственного заказа в 2019 году на обучение 6200 вновь принятых ребят составит 4,5 млрд. тенге.

Аким области подчеркнул, что необходимо провести комплексную профориентационную работу среди этих школьников и дать детям профессию, которая будет востребована на рынке труда.

В случае, если ребенок по каким-то причинам не прошел конкурс, он имеет право на обучение в системе ТиПО на бесплатной основе по другой программе – Продуктивной занятости. На эти цели в текущем году акиматом выделено 900 млн. тенге для набора 1730 студентов. Они также будут получать стипендию, горячее питание, а для иногородних будет оплачиваться и проезд.

В текущем году также будет продолжена практика выделения грантов на подготовку кадров с высшим образованием – как и в прошлом году, 400 грантов с общим объемом финансирования 450 млн.тенге.

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