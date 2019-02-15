В Актобе женщина-инвалид пристыдила здоровых людей

Для нас самое дорогое - мир и покой в стране.

На отчетной встрече акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева женщина-инвалид пристыдила физически здоровых мужчин и женщин, требующих бесплатное жилье, погашения кредитов и решения других сугубо личных вопросов, передает собственный корреспондент Zakon.kz в Актюбинской области.

"Если мы, инвалиды, станем просить здоровье, нам ведь его никто не даст. Не так ли? Но многие люди, имея здоровье, требуют дом и другие блага, поднимая шум, скандалы. Оглянитесь вокруг, мы – инвалиды – ежедневно преодолеваем гораздо более сложные препятствия и стараемся жить достойно. Всем желаю такого же терпения и жизненной мудрости", - сказала инвалид I-ой группы Гульмирам Сражова.

Она уверена, что всего можно добиться самостоятельно, если двигаться вперед, трудиться, не потакая лени. Гульмирам Сражова призвала соотечественников достойно преодолевать жизненные трудности, а не вносить разлад в общество.

"От имени инвалидов хочу сказать – нам нужна стабильность. Для нас самое дорогое - мир и покой в стране. К сожалению, есть люди, которые вносят раздор в общество, провоцируя скандалы. Но если в обществе случится серьезный разлад, то, в первую очередь, от этого пострадаем мы – люди с ограниченными возможностями. Всем нам нужен покой. Мы все еще помним тяжелые 90-годы, когда даже еду брали только по талонам, и не хотим повторения. Поэтому, я желаю только одного - чтобы в это спокойное, светлое время не нарушался покой нашей страны, сохранилось наше единство. Призываю всех вести себя достойно, какие бы трудности не были", - сказала Г.Сражова.

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