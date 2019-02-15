Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

Телеканал назвал "неэтичным и недопустимым" поступки магистра ЧГК и главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?".

"Первый канал" объявил об отстранении Александра Друзя и Ильи Бера от участия в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?", говорится в заявлении канала, поступившем в РБК.

"На "Первом канале" считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу", — заявили на "Первом". Там отметили, что ситуация нанесла вред репутации телеигры "Что? Где? Когда?" и самому каналу как вещателю.

"Первый" пояснил, что компании — производители этих программ решили отстранить Бера и Друзя от участия в них, а руководство телеканала поддержало это решение.

"Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" — какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался — в федеральном телеэфире", — привел канал слова гендиректора телекомпании "Красный квадрат" (производителя "Кто хочет стать миллионером?") Ильи Кривицкого. Он подчеркнул, что никто из сотрудников съемочной группы "не имеет права" обсуждать вопросы и ответы шоу с его участниками. По его мнению, ситуация навредила телеканалу, программе, всем ее работникам и зрителям.

"Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет", — сказал гендиректор "Красного квадрата", добавив, что Илья Бер будет отстранен от работы в шоу на неопределенный срок.

В свою очередь, генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" и сооснователь программы "Что? Где? Когда?" Наталия Стеценко назвала ситуацию скандальной.

"Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире, — подчеркнула она. "Тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр [Александр Друзь] будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок", — пояснила она.

"Первый канал" уточняет, что в ближайшее воскресенье, 17 февраля, в эфире выйдет программа с участием Друзя.

"Это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире", — заявили на телеканале, пояснив, что выпуск был записан 31 января по техническим и организационным причинам.

Илья Бер удовлетворен решением отстранить его от работы в программе "Кто хочет стать миллионером?" и считает его справедливым с точки зрения канала. "У меня много интересных работ. Это всего лишь минус один проект для меня", — добавил он.

Причины конфликта

12 февраля главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер сообщил, что магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь пытался его подкупить. По словам Бера, это произошло перед съемками программы с участием Друзя и еще одного игрока ЧГК Виктора Сиднева. Главред рассказал, что Друзь предложил ему "помочь выиграть 3 млн руб." и пообещал поделиться выигрышем в обмен на заранее предоставленные ответы на вопросы игры. В качестве доказательства Бер опубликовал аудиозаписи разговора с Друзем и потребовал от магистра покинуть и ЧГК, и комиссию по этике Международной ассоциации клуба (МАК) этой игры (Друзь является председателем комиссии).

Друзь в ответ на эти обвинения заявил, что это Бер обратился к нему с предложением сделки, а он лишь "старательно подыграл ему". Подлинность аудиозаписей магистр подтвердил.​

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