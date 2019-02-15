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Гражданские активисты призвали рационально использовать сельхозземли

В обсуждении приняли участие представители из регионов.

Фото : пресс-служба мажилиса15 февраля 2019, 17:21

Обсуждение актуальных вопросов рационального использования земельных ресурсов проходит в мажилисе. Инициаторами диалога выступила группа общественников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

В обсуждении приняли участие представители из регионов.

В поддержку развития института аренды высказался и выступивший в ходе круглого стола правозащитник Ерлан Калиев. По словам Е.Калиева, когда человек получает земельный участок в аренду, то заключается контракт, прописываются все его права и обязанности, т.е. видна ответственность человека. Чтобы внедрить этот механизм в сельском хозяйстве, по словам правозащитника, нет необходимости больших перемен в законодательстве. При этом Калиев обратился к депутатскому корпусу как можно скорее узаконить высказанные предложения.

Гражданский активист Жанибек Кожык высказался за ускорение решения вопросов.

- Если мы систематизируем налоговые вопросы, то смогли бы решить очень многие проблемы сейчас. Скоро начнутся весенние работы. Необходимо усилить ответственность за использование земли. Все это скажется и на плодородии земли, - отметил Кожык.

Айгуль Орынбек акцентировала внимание на необходимости усиления контроля рационального использования земель. И в этом процессе большое значение имеет использование современных технологий и способов, прежде всего, космомониторинга.

- Я считаю, что спутниковый контроль – это, прежде всего, реализация политики, которую обозначил Елбасы. И это послужило бы пресечению коррупции, - отметила Орынбек.

Тему рационального использования земли продолжил Сыздык Болат. Поддержав предложение общественников ввести единый аграрный налог, С.Болат выразил мнение, что сегодня есть все возможности для этого.
В обсуждении актуальных вопросов принимают участие представители неправительственного сектора, сельхозтоваропроизводителей, депутаты мажилиса, представители Министерства сельского хозяйства и других государственных органов.


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