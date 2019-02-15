Дороги в Алматы: выявлено более 1 200 нарушений ПДД за сутки

Самые распространенные из них: пользование во время управления транспортным средством сотовым телефоном, неиспользование ремней безопасности, нарушение правил маневрирования.

Фото : ДП Алматы

В Алматы проводится полицейская отработка "Безопасная дорога", передает Zakon.kz. В минувшие сутки дорожно-патрульными полицейскими зафиксировано 1 274 нарушений правил дорожного движения. Самые распространенные из них: пользование во время управления транспортным средством сотовым телефоном - 104, неиспользование ремней безопасности - 103, нарушение правил маневрирования - 85, а также 94 правонарушения, допущенных пешеходами. "Особое внимание полицейскими уделяется снижению аварийности и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, контролю за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечению надлежащего общественного порядка, дорожной безопасности, а также своевременному предупреждению и пресечению преступлений и иных противоправных проявлений", - сообщили в полиции. Наряду с надзорными функциями сотрудники Местной полицейской службы и Управления административной полиции осуществляют работу профилактического характера.

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