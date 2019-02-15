В Москве задержали американского предпринимателя, основателя инвестиционной компании Baring Vostok

Вместе с Майклом Калви задержаны еще пять человек. Всех их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

В Москве задержали основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщает Zakon.kz.

Вместе с ним задержаны еще пять человек. По словам пресс-секретаря суда Юлии Царевой, это директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Вятка-банка Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Следствие просит суд заключить задержанных под стражу. Всех их обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Baring Vostok, инцидент произошел в рамках корпоративного спора с акционерами одной из портфельных компаний в России.

"Данное событие никаким образом не может отразиться на казахстанской компании Kaspi.kz, - комментирует произошедшее председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, - Baring Vostok - крупнейший международный инвестиционный фонд с безупречной 24-летней репутацией инвестиций в России и странах СНГ. Среди 80 инвестиций фонда, такие известные и успешные компании, как Яндекс, СТС Медиа, Боржоми, Tinkoff Bank, Озон, Avito, Kaspi.kz и многие другие. За многие годы совместной работы и дружбы не было ни одного повода усомниться в профессионализме и порядочности Майка. Мы надеемся, что данная ситуация разрешится в правовом поле в ближайшее время".

Сегодня по поводу данного инцидента также высказался глава крупнейшего государственного Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что готов лично поручиться за задержанного основателя Baring Vostok Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения, он многое сделал для привлечения инвестиций в Россию.

"Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

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