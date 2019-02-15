Ерлан Сагадиев: Планируется увеличение грантов для молодых ученых

Конкурсы, олимпиады и распределение грантов в сфере образования должны проходить в открытом формате и прозрачно.

На расширенной коллегии министр образования и науки Ерлан Сагадиев предложил проводить конкурсы, олимпиады и распределение грантов в открытом формате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В соответствии с поручением Главы государства планируется увеличение грантов для молодых ученых на 3 млрд тенге. Одновременно полным ходом идет финансирования науки и реформа ННС.

"Первое, проект обновленного состава ННС находится на сайте МОН. Я прошу, научное сообщество по всем кандидатам высказать мнение, если есть претензии, говорить надо сейчас. Все мнения в открытом виде будут опубликованы, к каждому мнению мы будем прислушиваться. Кто не нравится, и есть на это основание, можете заявлять публично, но делать надо это в течении ближайших 20 дней. Второе, мы дали поручение Комитету науки исправить всю нормативную документацию. Новую нормативку мы разместили на сайте", - сказал министр

Также, было дано поручение Комитету науки чтобы следующее заседание ННС транслировалось в прямом эфире, а распределение грантов проходило в большом зале с прессой.

"Все должно быть как в аквариуме. Все слышат каждое мнение", - добавил Ерлан Сагадиев.

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