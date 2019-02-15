Константин Брусенский: Горд работать с командой Фирузы Шариповой

Ближайший бой казахстанец проведет в Москве 19 февраля.

Казахстанский боксер Константин Брусенский рассказал о подготовке к предстоящему поединку, передает Zakon.kz.

- Расскажите о подготовке к предстоящему бою. Появились какие-то новые моменты относительно дебюта?

- Подготовка ко второму бою проходит плодотворно. Мы делаем очень большую работу в плане физическом и техническом . Проводим спарринги, оттачиваем комбинации и наработки. Дебют был достаточно неплохим, но второй бой должен быть еще намного лучше. Я тренируюсь в Москве у тренера Фирузы Шариповой Альберта Муталибова. Отношения у нас складываются хорошо, тренировки проходят разнообразно. Каждый день что-то новое: новые упражнения, новые задания, новые нагрузки, так что процесс подготовки довольно интересный.

- Вы до сих пор не знаете своего соперника. Это не напрягает?

- Нет, не напрягает! Какой бы ни был соперник, мы с командой настроены на уверенную победу и делаем все возможное для этого.

- Вы сотрудничаете с командой Фирузы Шариповой. А она сама принимает какое-то участие в Вашей подготовке?

- Да, сотрудничество с командой Фирузы Шариповой - это в первую очередь работа с настоящими профессионалами своего дела, и это дает большую уверенность в моей победе. С Фирузой тренировки проходят в одном зале. Очень интересно наблюдать за ней - в процессе многое беру для себя, ведь у нее много опыта и хорошая школа бокса. Фируза очень добрый и отзывчивый человек, всегда подскажет и поделится своим опытом. Я очень горд, что у меня есть возможность работать в такой команде.

Напомним, 19 февраля в зале отеля “Корстон” в Москве пройдет очередной вечер бокса серии “Дерись и побеждай! Event 41”, где примет участие казахстанец.

Альберт Ахметов

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