94-летний ветеран ВОВ рассказал, за что убил 80-летнего шурина

Убийство произошло в Костанайской области.

94-летнему ветерану Великой Отечественной войны за совершение убийства назначен приговор в уголовном спецсуде Костанайской области. Летом 2018 года он напал с ножом на 80-летнего родственника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

После смерти супруги в 2017 году 94-летний житель Затобольска Иван Сурков остался совсем один. Он хорошо общался и с шурином, 80-летним Николаем Давыдовым. Как рассказал судья Ерлик Сералин, рассмотревший дело пенсионера, в 2016 году на дом пенсионеров Сурковых было совершено разбойное нападение. Их связали, избили, и в итоге отобрали все сбережения — около 9 000 долларов. После этого характер старика испортился, он стал всех окружающих, в том числе и шурина, подозревать в желании завладеть его имуществом. Из-за этого и разладилась их дружба. Но 21 августа 2018 года, Сурков позвал Давыдова в гости, и тот согласился. За рюмочкой пожилые родственники помирились.

"Вспоминали, как они в молодости красиво, счастливо жили, ходили друг к другу в гости. Все было прекрасно. Затем, когда потерпевший немного выпил, а у него установлено алкогольное опьянение средней степени, он начал вспоминать еще и обиды, то есть упрекать подсудимого", — рассказал Ерлик Сералин.

Упреков накопилось много. Основной в том, что Сурков отрешился от похорон жены, и все хлопоты переложил на плечи ее брата. После этого престарелый хозяин дома напал на гостя.

"Когда подсудимый давал показания, он говорил о том, что потерпевший первый напал. Но потерпевший был сильным здоровым мужчиной. Если бы он взял нож в руки, Сурков ни за что его не отобрал бы. Подсудимый несколько раз менял показания", — говорит судья.

Три ножевых ранения, два из которых проникающие, и, как минимум, четыре удара гантелей по голове, нанес Иван Сурков Николаю Давыдову. Шурин скончался., Сурков сам вызвал врачей и полицию, и сначала сам все рассказал о произошедшем. Последующую смену показаний и просто выпадение некоторых моментов из описанных им событий, судья связывает с возрастными изменениями психического и умственного состояния.

"Это все в силу его психического расстройства. Мы допрашивали судебного психиатра, которая проводила исследования. Она объясняла,что это связанно с его психикой, когда организм и память отторгает такие негативные последствия", — говорит Ерлик Сералин.

Суд признал Ивана Суркова виновным в совершении умышленного убийства и назначил ему 7 лет ограничения свободы. Пенсионер не должен менять места жительства. За его поведением будут следить сотрудники службы пробационного контроля. В случае, если оно не будет подобающим, наказание, согласно закону, может быть заменено на реальное заключение. В качестве возмещения морального вреда он должен выплатить потерпевшим 1 миллион тенге.

Также судом ему назначено принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра. Прочитав текст судебного постановления, так как расслышать его он не мог, Иван Сурков заявил, что с наказанием он не согласен и считает себя невиновным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!