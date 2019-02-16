В Китае при обрушении здания пострадали по меньшей мере 14 человек

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По меньшей мере 14 человек получили травмы в результате обрушения пятиэтажного жилого здания в китайской восточной провинции Фуцзянь, один человек находится в тяжелом состоянии, говорится в заявлении администрации города Фучжоу, где произошел инцидент. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвал дома произошел в районе Цаншань города Фучжоу в субботу около 5.50 по местному времени (3.50 аст). Первоначально сообщалось, что под обломками находятся не более 10 человек, однако после того, как спасатели вытащили из-под завалов 14 пострадавших, стало понятно, что их может быть значительно больше. Точное число человек, которые могли находиться в здании во время обрушения, пока неизвестно.

Все пострадавшие направлены в больницы, 13 человек получили легкие травмы, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. В настоящий момент известно, что дом был самостроем, возведенным в 2013 году, все пять этажей кирпично-бетонной конструкции обрушились в субботу.

Причина инцидента пока не установлена, ведется расследование. В поисково-спасательной операции участвуют более 100 специалистов, привлечены пять поисковых собак.

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