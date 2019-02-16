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Водитель BMW госпитализирован после двойной аварии в Алматы

По словам очевидцев, мужчина за рулем превышал скорость и совершал резкие маневры на дороге.

Фото : Zakon.kz16 февраля 2019, 12:03

Днем в субботу, 16 февраля, в Алматы произошла двойная авария, сильно пострадал один водитель, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на Саина, между ТЦ Domillion и проспектом Райымбека. По словам очевидцев, автомобиль BMW двигался в северном направлении по Саина. Водитель совершал резкие маневры на дороге, торопясь, перестраивался из одной полосы в другую, подрезая другие автомашины. В том же направлении в среднем ряду ехала Toyota Camry. При очередном маневре BMW зацепил Toyota за задний левый бок.

Из-за удара немецкую легковушку вынесло через заборчик на разделительной аллейке на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с ехавшей на юг Audi A6.

Чтобы извлечь водителя BMW из покореженной автомашины, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Прибывшие на место медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.

После удара BMW задымилась. Присутствовавшие на месте люди с помощью огнетушителей загасили задымление под капотом.

По Саина образовались пробки, поскольку BMW до сих пор стоит на месте происшествия в южном направлении. Полицейские убрали с проезжей части Audi, чтобы частично разгрузить полосу для движения транспорта.


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