В Сатпаеве Land Cruiser врезался в автобус с 35 шахтерами

В аварии пострадал один из пассажиров автобуса, его госпитализировали.

Утром 16 февраля в городе Сатпаеве Карагандинской области внедорожник врезался в автобус с 35 пассажирами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Авария произошла в 9 утра, в трех километрах от Сатпаева, в направлении шахты №57.

28-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser 100, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рабочим автобусом «НЕФАЗ» под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП 42-летний пассажир автобуса с различными травмами доставлен в медучреждение.

В момент совершения дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 35 рабочих шахты.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. По факту дорожно-транспортного происшествия в Сатпаеве начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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