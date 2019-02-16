Удивительный робот и обыкновенный мальчик Сережа: как снимали "Приключения Электроника"

В начале 1979 года Одесская киностудия объявила всесоюзный розыск. Искали двух мальчиков-близнецов.

Еще в 1964 году писатель Евгений Велтистов написал первую книгу об Электронике. В то время это было ультрамодной темой — и фантастическая история о чудо-роботе покорила сердца читателей. Позже Велтистов придумал продолжение приключений Электроника и создал новых персонажей. Все они были столь самобытны, что просто просились на киноэкран.

В 1979 году режиссер Константин Бромберг решил снять на Одесской киностудии фильм по этой книге и показать юным зрителям историю удивительного робота, обыкновенного мальчика Сережу Сыроежкина и их многочисленных друзей.

В качестве сценариста был приглашен сам Евгений Велтистов. Пока он создавал новую версию приключений Электроника, режиссер был озабочен проблемой — где взять исполнителей главных ролей — Сыроежкина и Электроника.

В начале 1979 года Одесская киностудия объявила всесоюзный розыск. Искали двух мальчиков-близнецов.

1. Они должны были уметь буквально все. Начиная с игры на гитаре и заканчивая вождением мопеда. Перепробовали сотни пар. Искали везде: в самой Одессе, в Киеве, по республикам и областям СССР. И наконец – находка. В московской школе №23 учились братья Владимир и Юрий Торсуевы, которые и пели, и плясали, и играли на гитаре, и гоняли на мопеде. Фильм “Приключения Электроника” был спасен. Премьера состоялась 23 марта 1980 года в кинозале одесского санатория “Украина”. А спустя месяц, 2 мая 1980 года, фильм вышел в телеэфир на просторы нашей некогда бесконечно огромной страны.

“Однажды стоял мороз под 40 градусов, и, кроме братьев Торсуевых, на встречу никто не пришел, – рассказывает второй режиссер картины Юлия Константинова. – Привела их мама. Они что-то прочитали, сыграли на гитаре, спели. И хотя на главные роли мы планировали мальчиков помладше, но утвердили все же 12-летних Торсуевых. Юра на пробах стал Электроником, а Володя – Сыроежкиным, но что-то не получалось. Тогда режиссер поменял их местами – и съемка пошла как по маслу. Для фильма волосы братьям покрасили в светло-рыжий цвет, и так они ходили в школу. Мальчики умоляли разрешить им постричься, но потом привыкли”.

2. “С появлением Торсуевых внезапно возникла проблема, – говорит Юлия Константинова. – Когда мы в Одессе поставили их в кадре рядом с Гусевым, то этот по роли хулиган-верзила оказался им по плечо! Это было ЧП. Надо снимать, а у нас нет Гусева! В последний решающий день я заглянула в одесский интернат. Только вошла, а на меня, скатившись с перил, свалился смешной длинный конопатый мальчишка, Вася Скромный. Он и стал нашим неподражаемым Гусевым”

3. Во время съемок дети быстро росли. Приходилось постоянно перешивать им костюмы. Девочка в одном дубле улыбнулась полным ртом зубов, а в следующей сцене у нее уже передних зубов нет! “Мне нужно было, чтобы класс веселился, глядя, как Электроник доказывает теорему Пифагора, – вспоминает режиссер Константин Бромберг. – А дети устали и не хотели смеяться. Я выхожу к доске, даже не зная, что сейчас сделаю, и говорю: “Ребята, я вам покажу позывные радио Австралии, смех птицы ку-ки-бурры”. И начинаю по сумасшедшему ржать. Весь класс лежал от хохота!”

4. Декорации школы построили на Одесской киностудии. На съемки пришли с десяток хмурых пожарных и потребовали снести декорации. На следующее утро они снова открыли павильон и обалдели. Вся съемочная группа – впереди больше сотни детей, за ними взрослые – стояла кольцом. Вышел вперед Гринько и сказал: “Только через наши трупы!” – и пожарные отступили.

5. Спустя 26 лет создатели фильма “Приключения Электроника” получают благодарные письма со всего мира. А искусствоведы, разгадывая загадку популярности Электроника, защитили аж 12 диссертаций! В том числе, в научных трудах упоминался и феномен Ресси. В жизни этого эрделя звали Чингиз. Режиссер картины Константин Бромберг вспоминал: “Эпизод: Урри мчится на мотоцикле, Чингиз бежит за ним. Мы едем на операторской машине параллельно по шоссе, снимаем.

И вдруг Чингиз всех обгоняет, резко останавливается и как-то предупреждающе поднимает переднюю лапу. Наш водитель тормозит, и мы понимаем, что Чингиз нас спас – прямо по ходу (а водитель все время смотрел в заднее стекло на собаку) перед нами открытый канализационный люк! В другой раз мы с оператором Апрятиным страшно ругались, решая, каким объективом снимать сцену. В разгар нашего спора подбегает Чингиз и… несет в зубах объектив, который нас устроил и помирил!”

6. “Электроника” снимали 8 месяцев, за работу в фильме братья получали 120 рублей в месяц. Эти деньги они тратили на еду, вещи, аттракционы и сигареты. По словам братьев, сразу после выхода фильма поклонники расписывали подъезд дома, где они жили, в восторге кидали в дверь помидорами, а мелом во дворе писали “Мы вас любим!”. Родителям даже пришлось сменить номер домашнего телефона, чтобы избавиться от поклонниц мальчиков. Затем пришло время, когда они состригли белые крашеные волосы и их перестали узнавать. Близнецы Торсуевы снялись еще в двух фильмах: “Братья” и “Незнайка с нашего двора”. Володя работал в административной группе у Никиты Михалкова. Но сегодня оба занимаются бизнесом.

7. Роль девочки Майки предлагали уже прославившейся Красной Шапочке Яне Поплавской, но юная звезда закапризничала и отказалась. Никому не известная тогда Оксана Фандера тоже претендовала на Майку, досталась ей лишь эпизодическая роль школьницы. Оксана Алексеева сама пришла на съемки и, подойдя к оператору фильма Константину Апрятину, наивно спросила: “А когда же я буду сниматься?”. Апрятин сделал пробу, девочка попала в картину. После съемок все мальчишки по секрету рассказывали, что немножко были в нее влюблены. Сейчас “Майка” живет в Америке.

8. На роль профессора Громова, который изобрел Электроника, не прошли многие. Профессор Ростислава Плятта, например, показался слишком вальяжным. Бруно Фрейндлих – актер сразу после проб заболел. Пробовался Леонид Броневой, но после его ссоры с оператором, режиссер решил не осложнять климат в коллективе. Худсовет уговаривал утвердить Владимира Этуша – он удачно снялся в роли Карабаса Барабаса, но режиссер посчитал, что Этуш был слишком ярок для этой роли. Николай Гринько только что снялся у Тарковского в “Сталкере” и ему детский фильм был неинтересен, но он был штатным актером киностудии, и его обязали сниматься в “Электронике”. Зато потом он охотно выступал с этой картиной на творческих вечерах.

9. Предлагали стать ассистенткой профессора Ирине Муравьевой, но у нее был чересчур плотный график; Лия Ахеджакова не попала в фильм из-за не слишком уживчивого характера. А появившаяся на пробах Лиза Никищихина так здорово отыграла вместе с Гринько, что режиссер сразу ее утвердил.

10. Когда режиссера спросили, кого он видит в роли шефа бандитов Стампа, он ответил: “Луи де Фюнеса”, – после чего ассистент позвонила Анатолию Папанову. Но тот был занят. Шефом стал Владимир Басов. Однажды съемка чуть не сорвалась. Басову сшили костюм на три размера больше, он рассердился, а потом скомандовал перепуганной художнице по костюмам: “Девочка, снимайте штаны!”. Еле влез в ее белые джинсы, нашел в гримерной черный свитер и остался доволен нарядом.

11. На роль учителя математики по прозвищу Таратар выбрали Евгения Вестника. Интересно, что у знаменитого Таратара был прототип. Когда Евгений Велтистов писал свою повесть, он часто посещал настоящую физико-математическую школу, где работал учитель Танатар, очень любивший своих учеников и даже выпускавший газету на "танатарском" языке — языке математических формул… А сам Евгений Весник говорил, что он придал своему персонажу черты нескольких людей: манеру разговаривать немного в нос он взял от Самуила Маршака, а знаменитую прыгающую походку — у знакомого врача. Персонаж получился настолько достоверным, что дети со всего СССР долго присылали Веснику письма, уговаривая его поработать у них учителем…

12. Члены съемочной группы вспоминают, что мотоцикл для Урри-Караченцева дал напрокат житель Прибалтики за очень большие по тем временам деньги. К тому же он получал зарплату как член съемочной группы. А взяли его мотоцикл, потому что он был навороченный, и узнать в нем “Яву” было затруднительно. В какой-то момент владелец мотоцикла решил выдвинуть условие, чтобы ему подняли плату. Расчет был на то, что второй такой не найти, и уже полфильма отснято с этим. Ему отказали, тогда он демонстративно поехал домой, но администратор группы позвонил гаишникам, которые его просто не выпустили из Одесской области.

13. Оказывается, братья Торсуевы попали в кино благодаря завучу школы. Однажды она вошла на уроке в класс и строгим голосом сказала: “Торсуевы, на перемене зайди ко мне”. Надо сказать, что Володя с Юрой не были подарком для школы, водились за ними хулиганские замашки, так что можно было ждать от такого вызова всего что угодно. Когда же братья пришли к ней в кабинет, то завуч протянула им повестку, в которой было указано, куда и когда явиться на фотопробы. Потом выяснилось, что с киностудии звонили в разные школы: искали братьев-близнецов. Торсуевы были 386-й парой.

14. Юру и Володю не раз спрашивали, почему именно на них остановил свой выбор режиссер. Они считают, что произошло это потому, что родители их воспитали, как положено воспитывать мальчишек. Братья играли в хоккей и футбол, катались на коньках, ездили на мотоцикле, занимались спортом. Юра играл на гитаре, Володя на саксофоне. Оба играли в школьном театре. Внешним сходством они в школе не пользовались никогда.

С первого же дня братьев посадили в разные концы класса и никогда ни учителя, ни ребята их не путали. Да и к тому же мальчишки были не так уж похожи. Даже родинка есть только у Юры, а Володе ее приклеивали на съемках. Сходство использовали позже, дважды. На поступлении в институт Юра “доверил” брату сдавать за него историю и сочинение. А еще один раз братьям надо было получить медицинскую справку для поездки на отдых. Юры тогда не было в Москве, Володя с разницей в полчаса и в разных брюках зашел к одному и тому же врачу. Оказалось, что за 30 минут пациент стал выше на два сантиметра и тяжелее на несколько килограммов.

15. После выхода фильма братья узнали, что такое слава. Были и приятные, и неприятные моменты. Где-то через полгода после премьеры, а к тому времени “Приключения Электроника” уже три раза показали по телевидению, близнецы пошли в Большой театр. В антракте к ним подошла женщина и спросила: “Это вы играли?..”. Юра сразу же ответил: “Нет, это не мы”. А она говорит: “Ну, все равно. Даже если это не вы, дайте мне автограф”. Юра обычно сваливал раздачу автографов на Володю. Как только он расписался на ее бумажке, его прижали в один угол, Юру в другой, и Сыроежкин с Электроником сорвали начало второго действия минут на двадцать.

16. Письма от поклонников Торсуевы получали мешками. Сейчас говорят, что прочитали все послания, но вот ответить на все не смогли. В день получалось писать по 20-25 писем. А некоторые впечатлительные “поклонники” жили рядом. И приносили неприятности. Вспомните, кем был Сыроежкин в фильме? Хулиганом! А расплачивались за это братья. Долгое время, если в их микрорайоне происходила какая-нибудь неприятность, всегда находилась старушка, которая заявляла милиции, что это сделал Сыроежкин. И милиция приходила в квартиру к Торсуевым.

17. Феноменальный успех фильма близнецы объясняют тем, что это было первое кино, где дети самостоятельно играли. Играли самих себя. Режиссер не давил и позволял спорить с собой. Володя мог ему сказать, например: “Откуда вы можете знать, как разговаривают дети в двенадцать лет? Вам же – пятьдесят! Я это лучше знаю”. И режиссер соглашался с двенадцатилетним мальчишкой. И еще – очень важно то, что взрослые актеры, звезды, общались с детьми на равных.

18. Съемки продолжались восемь месяцев. Мальчики жили одни, в чужом городе – фильм снимался в Одессе – в гостинице, работали и получали зарплату. Вначале они сами не понимали, почему вдруг сделались такими богатыми. Но затем освоились: тратили деньги на мороженое, лимонад, походы в парк и… в школу ездили на такси. Тогда это удовольствие стоило один рубль. А существенного ничего не купили.

19. Еще один факт об "Электронике", момент, когда Рэсси откусывает у пистолета дуло. Съемка проходила весело. Были куплены в Детском мире два пистолета, у одного загодя отпилили дуло для того, чтобы подменить после прыжка собаки, чтобы у зрителя сложилось впечатление, что это именно собака откусила дуло. В процессе репетиций и съемки дублей все члены группы дурными голосами по очереди спрашивали: “Чингиз, хочешь курочки?” – на что псина реагировала мечтательным поскуливанием – потом при озвучании на это поскуливание записывали речь.

Наконец дошли до сцены с откусыванием пистолета. Чингиз на втором дубле прыгает и на самом деле откусывает дуло у целого пистолета. Дальше Караченцову не надо было играть удивление: глаза сами полезли на лоб, он машинально проговорил свой текст: “Ты зачем сожрал оружие?”, а потом полез Чингизу в пасть, чтобы вытащить осколки – не дай Бог, псина подавится. Режиссер Константин Бромберг забился в истерике: какой дубль запороли! Члены съемочной группы его утешали, что все получилось наилучшим образом, а как Коля полез в собачью пасть, прекрасно отрежется при монтаже. На этом съемку свернули, тем более, что не осталось целого пистолета – один отпилили, а второй сожрали. А в фильм вошел именно этот дубль.

20. В 2005 году Владимир Торсуев, исполнитель роли Электроника, рассказывал, что режиссер фильма Константин Бромберг, ныне проживающий в США, написал сценарий продолжения истории – действие в ней происходит в наше время, а Сережа и Эл уже взрослые. В новой 45-серийной картине были заинтересованы как американские, так и европейские компании, шла подготовка, проводились переговоры с Первым каналом – об участии в съемках и российской телекомпании.

К сожалению, об этом проекте до сих пор ничего не слышно, однако поклонники всех возрастов верят и надеются вновь увидеть на экранах своих любимцев, тем более что никто из ребят, снимавшихся в фильме "Приключения Электроника", профессиональным актером не стал. Ирония ли это судьбы или разразившийся кризис системы, разрушивший наш кинематограф так, что за все годы, прошедшие после перестройки не снято столько культовых и любимых всем обществом фильмов, сколько было снято тогда.

Источник: bigpikcha.ru

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